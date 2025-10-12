Se răcește brusc în toată țara. Temperaturi negative și brumă în nord, ploi în sud. Prognoza meteo pentru următoarea săptămână

Meteorologii anunță o schimbare semnificativă de vreme la începutul săptămânii. Începând de luni, temperaturile vor scădea treptat în cea mai mare parte a țării, iar de marți valorile termice vor coborî sub mediile normale pentru mijlocul lunii octombrie. În nordul și centrul țării se va produce brumă, iar minimele pot ajunge la -3...-2 grade Celsius.

Luni, vremea se va menține normală din punct de vedere termic în sud și sud-vest, însă în restul țării va fi deja mai rece. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar spre seară ploile se vor extinde în Muntenia, Dobrogea și nordul Olteniei. La munte vor fi precipitații mixte, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări în est și sud-est. Temperaturile maxime vor fi între 11 și 21 de grade, iar minimele între 0 și 10 grade, cu ceață dimineața și seara și brumă locală în nord-vest.

În București, vremea rămâne plăcută luni, cu 19–20°C ziua și 7–8°C noaptea. Cerul va fi variabil, dar spre seară sunt posibile ploi slabe.

De marți, răcirea se va resimți accentuat. Temperaturile maxime vor fi între 11 și 18°C, iar minimele între 0 și 11°C, izolat chiar -3°C în Transilvania și Maramureș. Vor fi ploi locale în sud și izolat în est și centru, iar la munte vor apărea precipitații mixte. Ceața va persista dimineața, iar în jumătatea de nord va apărea bruma.

În Capitală, temperatura maximă nu va depăși 15–17°C, iar minima se va menține la 7–8°C, cu cer mai mult noros și ploi slabe.

Miercuri, vremea va fi rece pentru mijlocul lunii octombrie. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 17°C, iar minimele între -4 și 7°C, cu valori mai ridicate pe litoral. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și ploi slabe în sud și sud-est. În nordul țării și în depresiuni se va produce brumă pe arii extinse.

În București, se anunță cel mult 12°C ziua și 3–5°C noaptea, posibil mai frig în zona periferică.

Joi, valorile termice vor crește ușor, însă se vor menține sub normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 18°C, iar minimele între -4°C în estul Transilvaniei și 12°C pe litoral. Vor fi ploi slabe în sud și sud-est, iar la munte precipitații mixte. Ceața și bruma vor apărea din nou în zonele depresionare.

În București, termometrele vor arăta 16–17°C ziua și 3–6°C noaptea.

De vineri, temperaturile vor oscila ușor, apropiindu-se de cele normale pentru această perioadă, însă spre sfârșitul săptămânii se va răci din nou. Probabilitatea de ploi va fi mai mare în sudul țării.