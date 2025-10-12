search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Se răcește brusc în toată țara. Temperaturi negative și brumă în nord, ploi în sud. Prognoza meteo pentru următoarea săptămână

0
0
Publicat:

Meteorologii anunță o schimbare semnificativă de vreme la începutul săptămânii. Începând de luni, temperaturile vor scădea treptat în cea mai mare parte a țării, iar de marți valorile termice vor coborî sub mediile normale pentru mijlocul lunii octombrie. În nordul și centrul țării se va produce brumă, iar minimele pot ajunge la -3...-2 grade Celsius.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Luni, vremea se va menține normală din punct de vedere termic în sud și sud-vest, însă în restul țării va fi deja mai rece. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi locale în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar spre seară ploile se vor extinde în Muntenia, Dobrogea și nordul Olteniei. La munte vor fi precipitații mixte, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări în est și sud-est. Temperaturile maxime vor fi între 11 și 21 de grade, iar minimele între 0 și 10 grade, cu ceață dimineața și seara și brumă locală în nord-vest.

În București, vremea rămâne plăcută luni, cu 19–20°C ziua și 7–8°C noaptea. Cerul va fi variabil, dar spre seară sunt posibile ploi slabe.

De marți, răcirea se va resimți accentuat. Temperaturile maxime vor fi între 11 și 18°C, iar minimele între 0 și 11°C, izolat chiar -3°C în Transilvania și Maramureș. Vor fi ploi locale în sud și izolat în est și centru, iar la munte vor apărea precipitații mixte. Ceața va persista dimineața, iar în jumătatea de nord va apărea bruma.

În Capitală, temperatura maximă nu va depăși 15–17°C, iar minima se va menține la 7–8°C, cu cer mai mult noros și ploi slabe.

Miercuri, vremea va fi rece pentru mijlocul lunii octombrie. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 17°C, iar minimele între -4 și 7°C, cu valori mai ridicate pe litoral. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și ploi slabe în sud și sud-est. În nordul țării și în depresiuni se va produce brumă pe arii extinse.

În București, se anunță cel mult 12°C ziua și 3–5°C noaptea, posibil mai frig în zona periferică.

Joi, valorile termice vor crește ușor, însă se vor menține sub normalul perioadei. Temperaturile maxime vor fi între 10 și 18°C, iar minimele între -4°C în estul Transilvaniei și 12°C pe litoral. Vor fi ploi slabe în sud și sud-est, iar la munte precipitații mixte. Ceața și bruma vor apărea din nou în zonele depresionare.

În București, termometrele vor arăta 16–17°C ziua și 3–6°C noaptea.

De vineri, temperaturile vor oscila ușor, apropiindu-se de cele normale pentru această perioadă, însă spre sfârșitul săptămânii se va răci din nou. Probabilitatea de ploi va fi mai mare în sudul țării.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Summit pentru pace în Fâșia Gaza, organizat în Egipt, în prezența lui Trump. Eliberarea ostaticilor începe luni dimineață
stirileprotv.ro
image
Oamenii, manipulați de ChatGPT, dezvăluie un fost cercetător la OpenAI. „Lucrurile sunt mai grave decât vă imaginați”
gandul.ro
image
Sondaj Avangarde. Românii nu au încredere în forța Armatei Române în fața Rusiei. 28% dintre români consideră că România ar trebui să trimită trupe în Republica Moldova în cazul unui atac
mediafax.ro
image
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
„Ceva de speriat” » HAOS total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
gsp.ro
image
"Hoția secolului" în preliminarii: trei roșii în câteva secunde! N-au mai suportat și au "sărit" la arbitru
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
observatornews.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Marinelei Chelaru. Soțul ei este îndurerat. Ce i-a pus la picioarele sicriului
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ucrainenii au capturat un soldat inamic și au descoperit că este un student indian, iar motivul pentru care era acolo i-a uimit
playtech.ro
image
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
N-a stat pe gânduri! Decizia din minutul 90+9 care a declanșat "jihadul" în meciul numit "hoția secolului"
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
kanald.ro
image
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Se schimbă regulile la pensie. Măsurile, cuprinse în pachetul 3
mediaflux.ro
image
„Ceva de speriat” » HAOS total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
click.ro
image
Gogoșari umpluți cu varză pentru iarnă. Ce trebuie să faci ca să se păstreze crocanți
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică