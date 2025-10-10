search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Vremea se încălzește ușor, dar ploile nu dispar. Temperaturile maxime ajung până la 22 de grade

Publicat:

Valorile termice vor marca o creștere față de intervalul anterior, potrivit meteorologilor, iar în majoritatea regiunilor țării temperaturile se vor apropia de mediile climatologice specifice perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 13 grade.

Vremea se încălzește FOTO: Arhivă, Adevărul
Vremea se încălzește FOTO: Arhivă, Adevărul

„Cerul va fi variabil, cu înnorări în nordul, centrul, estul și sud-estul teritoriului. Va ploua, în general slab cantitativ, în Maramureș, Transilvania, Moldova, iar noaptea și în Dobrogea și local în Muntenia (cu precădere în jumătatea estică). În zona montană înaltă, cu precădere seara și noaptea, vor fi și precipitații mixte”, au transmis meteorologii.

Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări în zonele joase de relief (40...55 km/h), dar și pe crestele montane (60...80 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 și 13 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse se va forma ceață.

În Capitală, vremea va deveni mai blândă, cu valori termice în jurul normelor climatologice ale perioadei. 

„Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibil ploi slabe în a doua parte a intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 9...10 grade”, a precizat ANM.

Meteorologii atrag atenția că, deși vremea se încălzește ușor, instabilitatea atmosferică va rămâne prezentă în următoarele zile, mai ales în regiunile nordice și estice.

Cum se circulă în țară

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 13 Târgu Mureș – Sighișoara, în zona localității Bălăușeri, județul Mureș, din cauza unui accident între un autocamion și o autobasculantă. În urma coliziunii a rezultat decesul unuia dintre conducătorii auto. Circulația se desfășoară deviat pe rute ocolitoare.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile (zăpadă), circulația rutieră este oprită pe DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri - 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea), precum și pe  DN 7C Transfăgărășan, pe sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) și Bâlea Cascadă (km 130+800), județul Sibiu.

Circulația rutieră pe DN2A, la intrarea în localitatea Crucea, județul Constanța, se desfășoară deviat prin localitățile Pantelimon, Saraiu și Hârșova, din cauza acumulărilor de apă și a lucrărilor din zonă.

„Informați-vă din timp despre condițiile meteorologice și restricțiile impuse pe traseul pe care urmează să-l parcurgeți! Pentru siguranța dumneavoastră, nu pătrundeți pe tronsoanele de drumuri închise circulației!”, a transmis Poliția.

