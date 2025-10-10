Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni. Rafalele pot atinge 90 km/h

Meteorologii au emis vineri, 10 octombrie, un cod galben vânt puternic în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură, unde rafalele ajung la 90 de kilometri la oră. Același avertisment a fost emis și pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vineri, până la ora 23.00, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Până la ora 18.00, este cod galben pentru Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei

„Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h şi izolat 70 km/h”, au transmis meteoroologii.

Potrivit acestora, intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) şi sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.