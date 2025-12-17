Carambol pe podul de la Cernavodă. Trafic a fost blocat

Circulația pe podul rutier de la Cernavodă a fost blocată temporar, miercuri dimineață, în urma unui carambol produs între șase autoturisme care circulau din sensuri opuse. Accidentul a avut loc pe un carosabil acoperit cu polei și s-a soldat exclusiv cu pagube materiale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, la fața locului au intervenit o autospecială de intervenție, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. În cele șase autoturisme implicate se aflau opt persoane, însă niciuna nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a precizat că polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă au fost sesizați în jurul orei 7:40, prin apel la 112, cu privire la producerea evenimentului rutier.

„Din primele verificări a reieșit faptul că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv ceață și polei format pe carosabil, a avut loc o tamponare între 6 autovehicule, care circulau din sensuri opuse. Evenimentul rutier s-a soldat cu pagube materiale”, se arată în comunicatul IPJ Constanța.

Polițiștii au luat legătura cu reprezentanții autorităților publice locale, fiind solicitată intervenția utilajelor pentru împrăștierea materialului antiderapant pe carosabil. Totodată, IPJ Constanța recomandă șoferilor să circule cu prudență: „Pentru circulație în condiții de siguranță și pentru prevenirea accidentelor rutiere, polițiștii vă recomandă să adaptați viteza la condițiile de drum, să păstrați o distanță de siguranță față de vehiculul care circulă în față sau din sens opus și să evitați bruscarea comenzilor autovehiculului. De asemenea, în funcție de starea carosabilului, autovehiculul trebuie să fie echipat cu anvelope corespunzătoare, iar instalațiile de iluminare, climatizare și dezaburire să fie în stare bună de funcționare.”