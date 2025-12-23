Vremea în următoarele patru săptămâni. Meteorologii anunță temperaturi mai coborâte decât cele obişnuite

Meteorologii au transmis marți, 23 decembrie, că temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite, până în 19 ianuarie, în cea mai mare parte a ţării.

În săptămâna 22-29 decembrie, temperaturile se vor situa în general în jurul celor specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a ţării, posibil uşor mai coborâte, local, în regiunile extracarpatice, dar şi uşor mai ridicate în cele intracarpatice, potrivit News.ro.

Cantitățile de precipitații vor fi mai mari decât normalul în sud-vestul țării, mai scăzute în regiunile intracarpatice, iar în rest se vor situa, în general, în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

În săptămâna 29 decembrie - 5 ianuarie, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

În săptămâna 05-12 ianuarie, temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor peste normal în cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 12-19 ianuarie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în zonele montane şi în extremitatea de sud-est a ţării, iar în rest se vor situa uşor sub mediile multianuale

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.