Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Primăria Sectorul 2 va avea primul centru pilot pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor. Investiție de peste 1 milion lei

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (DGASPC Sector 2), lansează primul centru pilot pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor, un proiect care își propune să ofere intervenție rapidă și sprijin multidisciplinar persoanelor afectate de violență, abuz sau alte infracțiuni. Investiția în finalizarea acestui proiect pilot a fost aprobată de Consiliul Local și este de peste 1 milion de lei.

Anunțul a fost făcut de Ziua Mondială a Asistenței Sociale, o zi care evidențiază rolul esențial al profesioniștilor din domeniul social în sprijinirea persoanelor vulnerabile și în consolidarea solidarității în comunitate.

Proiectul „Serviciul Integrat pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor” este realizat în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Practicilor Alternative de Reintegrare și Educație și reprezintă un model inovator de intervenție socială.

Noul centru va oferi victimelor acces rapid, în cadrul centrului, la consiliere psihologică, asistență socială și suport juridic, precum și îndrumare pentru accesarea drepturilor și serviciilor necesare recuperării și reintegrării. Prin integrarea acestor servicii într-un singur mecanism de intervenție, proiectul urmărește să reducă barierele administrative și să ofere sprijin real victimelor într-un moment critic.

„Protejarea persoanelor vulnerabile este o responsabilitate fundamentală a administrației locale. Prin lansarea acestui proiect pilot, Sectorul 2 va deveni prima administrație locală din Capitală care dezvoltă un centru cu serviciu integrat dedicat victimelor infracțiunilor. Ne dorim ca această inițiativă să devină un model de bune practici la nivel național și să contribuie la construirea unui sistem mai eficient de protecție pentru cei care au nevoie de sprijin”, a declarat Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

La rândul său, Alexandra Dobre, director general adjunct al DGASPC Sector 2, a subliniat impactul pe care îl poate avea un astfel de serviciu asupra victimelor: „Victimele infracțiunilor se confruntă adesea nu doar cu trauma evenimentului în sine, ci și cu dificultăți majore în accesarea sprijinului de care au nevoie. Prin acest centru cu servicii integrate, aducem într-un singur loc resursele necesare pentru a oferi sprijin psihologic, social și juridic, reducând traseul complicat pe care victimele sunt obligate să îl parcurgă pentru a primi ajutor.”

Inițiativa vine în contextul creșterii preocupărilor la nivel european și național privind protecția victimelor violenței, traficului de persoane și altor infracțiuni, precum și al necesității dezvoltării unor mecanisme eficiente de intervenție și sprijin.

Prin implementarea acestui proiect pilot, Sectorul 2 își propune să dezvolte un model de intervenție replicabil, care să contribuie la îmbunătățirea accesului victimelor la servicii specializate și la consolidarea sistemului de protecție socială. Lansarea acestui serviciu reprezintă un pas important în dezvoltarea unor politici publice moderne în domeniul asistenței sociale, orientate către prevenție, intervenție rapidă și recuperarea victimelor.

