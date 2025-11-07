search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Vreme ceva mai caldă toată luna noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis estimări pentru intervalul 10 noiembrie - 8 decembrie 2025, indicând temperaturi ușor superioare mediilor multianuale și un regim pluviometric variabil pe regiuni.

Vremea este mai caldă decât cea normală pentru această perioadă FOTO: Shutterstock
Vremea este mai caldă decât cea normală pentru această perioadă FOTO: Shutterstock

Săptămâna 10 – 17 noiembrie

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice și sud-estice, deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 17 – 24 noiembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Săptămâna 24 noiembrie – 1 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice și sud-estice și apropiate de mediile multianuale în rest. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 1 – 8 decembrie

Temperaturile medii se vor menține ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Meteo

