Vremea luni, 3 noiembrie 2025. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile din noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că, în intervalul luni, 3 noiembrie 2025, ora 9.00 – marți, 4 noiembrie 2025, ora 9.00, vremea va fi în continuare mai caldă decât normalul perioadei, în cea mai mare parte a țării.

Deși temperaturile diurne vor scădea ușor, în estul, centrul și sud-estul României valorile se vor menține similare celor din zilele anterioare. Cerul va fi temporar noros, iar ploile își vor face apariția pe parcursul zilei și la începutul nopții în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și al Olteniei, urmând ca ulterior precipitațiile să se extindă în Muntenia, Moldova, Oltenia, estul Transilvaniei și izolat în restul teritoriului.

La altitudini de peste 1.700 de metri, noaptea vor fi posibile precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Dimineața se va semnala ceață local în centrul, sudul și estul țării, iar noaptea aceasta va apărea izolat, mai ales în extremitățile de sud-est și de vest.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări temporare în zona montană, în vest, nord-est și pe alocuri în restul teritoriului, cu viteze la rafală de 40-45 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23°C, iar cele minime între 3 și 12°C.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, în același interval, vremea va rămâne caldă pentru începutul lunii noiembrie. Ziua, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă și ceață în primele ore ale dimineții, iar noaptea se va înnora și va ploua temporar. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 19-20°C, iar cea minimă între 8 și 10°C.