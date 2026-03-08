search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Interul lui Cristi Chivu a măcinat în gol în fața lui AC Milan. Lupta pentru titlu se ascute din nou

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Inter pleca înaintea meciului cu AC Milan cu un avans de 10 puncte în fruntea clasamentului din Serie A. O victorie sau chiar o remiză a băieților lui Cristi Chivu ar fi închis practic lupta pentru titlu, însă nerazzurrii au dezvoltat un complex în fața marii rivale, bifând al 7-lea meci în care nu reușesc să învingă. Ba mai mult, AC Milan s-a impus cu 1-0, apropiindu-se la 7 puncte de liderul din Italia.

Cristi Chivu s-a agitat degeaba în derby-ul cu AC Milan. Foto EPA EFE
Cristi Chivu s-a agitat degeaba în derby-ul cu AC Milan. Foto EPA EFE

Inter a controlat partida și a avut inițiativa, însă a măcinat în gol în fața porții lui Maignan. Atacurile lente, centrările previzibile, lipsa ideilor și o greșeală în apărare au costat 3 puncte echipa lui Chivu. ”Diavolii” au lovit o singură dată, prin Estupinan (35), imediat după ce Mkhitaryan, singur cu portarul, șutase direct în acesta.

Fără golgheterul Lautaro Martinez, care s-a agitat pe margine mai mult decât unii colegi de-ai săi din teren, Inter a atacat în valuri în partea secundă, având o posesie zdrobitoare, de 75%. Însă zidul defensiv al lui Massimiliano Allegri le-a făcut față nerazzurrilor cu lejeritate, doar Dimarco reușind să scape o singură dată din strânsoarea adversarilor. Însă jucătorul care l-a salvat în dese rânduri pe Cristi Chivu de-a lungul acestui sezon a tras peste din poziție ideală.

image

În prelungiri, și-a intrat în rol arbitrul. Prima dată, centralul a fluierat fix înainte ca mingea să intre în poarta celor de la Milan, golul fiind anulat. Apoi, Inter a cerut o lovitură de la 11 metri, după un henț clar în careu la ultima fază, însă arbitrii s-au făcut că nu văd, iar VAR nu a intervenit. 

Cu 10 etape înainte de finalul sezonului, Inter are 7 puncte avans față de locul 2, ocupat de AC Milan. Perspectivele sunt încă bune pentru formația lui Cristi Chivu, care a scăpat de duelurile cu ceilalți granzi din Serie A, care i-au dat atâtea bătăi de cap antrenorului român. Inter mai are de jucat patru meciuri mai tari, cu Atalanta, Como, Roma și Lazio, în rest urmând să dea peste echipe din jumătatea inferioară a clasamentului. Și cum până acum nerazzurrii nu s-au împiedicat deloc de acestea, Scudetto încă este la îndemână. 

