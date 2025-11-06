search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Vremea joi, 6 noiembrie. Meteorologii au anunțat ploi în mai multe regiuni ale țării

Publicat:

Meteorologii au anunțat că joi, 6 noiembrie, va ploua în majoritatea țării. De asemenea, mai multe județe se află sub cod galben de ceață.

Vremea joi, 6 noiembrie/FOTO: Shutterstock
Vremea joi, 6 noiembrie/FOTO: Shutterstock

Administrația Naționale de Meteorologie (ANM), a emis o avertizare de cod galben pentru județele Harghita și Maramureș, valabilă până la ora 09:00. Aici, se va semnala ceață care va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Zona depresionară a județului Harghita , respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;

Județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Cupșeni, Coroieni, Vima Mică;

De asemenea, ANM a emis o avertizare de cod galben și pentru județele Cluj și Sălaj, valabilă până la ora 10:00. Și aici, ceața va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Județul Cluj: Gherla, Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Dăbâca;

Județul Sălaj: Gâlgău, Ileanda, Rus;Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Ciceu - Mihăiești;  

În rest, cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice și estice și variabil, mai mult senin ziua, în restul teritoriului. Temporar va ploua, în general slab cantitativ, în Oltenia, Muntenia, în cea mai mare parte a Dobrogei și pe arii restrânse în sudul Moldovei.

La munte, la altitudini mai mari de 1800 m, trecător vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 0 și 10 grade.

În București, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11...12 grade, iar cea minimă de 7...8 grade.

Meteo

