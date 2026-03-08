search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Video Profesor ucis după o farsă scăpat total de sub control pusă la cale de cinci adolescenți. Ce i-a adus sfârșitul

Un profesor de matematică din Gainesville, Georgia (SUA), tată a doi copii, a murit într-un accident petrecut chiar în fața casei sale, după ce o farsă pusă la cale de cinci adolescenți a scăpat complet de sub control.

Jason Hughes, în vârstă de 40 de ani, a ieșit din locuință în jurul orei 23:40, când i-a surprins pe tineri aruncând hârtie igienică în copacii din curtea sa, potrivit Biroului Șerifului din Hall County, relatează Daily Mail Online

Accidentul care a dus la moartea profesorului

Când au fost observați, adolescenții au fugit spre două mașini parcate în apropiere și au încercat să plece în grabă. Hughes a alergat după ei, dar s-a împiedicat și a căzut pe carosabil, fiind lovit de vehiculul condus de Jayden Ryan Wallace, în vârstă de 18 ani. Tânărul șofer, împreună cu alți doi adolescenți, a încercat să-i acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale.

Profesorul a fost transportat de urgență la Northeast Georgia Medical Center, unde a murit ulterior din cauza rănilor.

Wallace a fost reținut la fața locului și este acuzat de omor, conducere imprudentă, încălcarea proprietății private și aruncarea de deșeuri pe o proprietate privată. Ceilalți patru adolescenți implicați - Elijah Tate Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque și Ariana Cruz, toți în vârstă de 18 ani - au fost și ei arestați și acuzați de încălcarea proprietății privare și aruncare de deșeuri. Autoritățile nu au precizat dacă vreunul dintre ei era elev al profesorului.

Comunitatea locală, în doliu

Moartea lui Jason Hughes a provocat un val de emoție în comunitatea școlară din North Hall High School, unde acesta era considerat un profesor dedicat și un mentor pentru generații de elevi. Foști și actuali elevi au vorbit despre impactul pe care Hughes l-a avut asupra lor.

O elevă, Olivia Williams, a povestit pentru Atlanta News First că profesorul obișnuia să participe la evenimente școlare doar pentru a-și susține elevii.

Pe rețelele sociale, prietenii și colegii l-au descris pe Hughes ca pe un om cald, generos și mereu dispus să ajute.

Profesorul Jason Hughes a murit în urma unei farse. FOTO FB Cliff Cape
Profesorul Jason Hughes a murit în urma unei farse. FOTO FB Cliff Cape

„Era un lider, un tată, un prieten și un mentor cum rar întâlnești”, a scris un apropiat.

Altineva l-a descris drept „genul de persoană care făcea orice încăpere mai luminoasă doar intrând în ea”.

Profesorul lasă în urmă doi băieți și o comunitate profund afectată de pierderea sa.

Pentru a sprijini familia îndoliată, apropiații au creat o pagină de strângere de fonduri, unde comunitatea a reacționat rapid. Până duminică dimineață, donațiile se apropiau de 67.000 de dolari.

Amintim că, în 2023, un mire a fost răpit la o petrecere a burlacilor. Farsa cu cagule și arme airsoft s-a terminat la poliție

