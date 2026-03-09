Cum decurge vaccinarea anti-HPV în România. Compensarea a dus la creșterea ratei de imunizare

Și anul acesta vaccinarea anti-HPV - care protejează de virusul responsabil pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv cel de col uterin - este gratuită în România pentru toți copiii și tinerii cu vârste între 11 și 26 de ani. Femeile cu vârste între 27 și 45 de ani beneficiază de o compensare de 50%. Între 2020 și 2024, în jur de 22.500 de români s-au vaccinat. În cabinete, medicii de familie explică beneficiile, în speranța că tot mai mulți vor alege această formă de prevenție. ,,Încă suntem la o rată mică de acoperire vaccinală, dar este evident faptul că implementarea mecanismului de compensare a vaccinurilor a crescut semnificativ rata de absorbție", spune dr. Cosmina Berbel, medic primar de familie.

Prevenția, dezbătută la Healthcare Forum by Adevărul

Vaccinarea anti-HPV este cea mai eficientă metodă de prevenție față de infectarea cu virusul care poate produce mai multe tipuri de cancer, inclusiv de col uterin. O problemă dramatică de sănătate, care afectează mii de femei din România. În fiecare an, sunt descoperite aproximativ 3.800 de cazuri noi.

Vaccinul poate schimba lucrurile în bine. Dacă este realizat între 11 și 14 ani, protecția ajunge până la 100%, arată datele Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA.

Subiectul prevenției în medicină va fi dezbătut la Healthcare Forum 2026, iar speakeri vor fi două nume importante ale medicinei de familie din România: dr. Sandra Alexiu (medic primar de familie, instructor formator și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov) și dr. Cosmina Berbecel (medic primar de familie, membru în grupul de Vaccinologie al Societății Naționale de Medicină a Familiei.).

Dr. Cosmina Berbecel: "Am observat o creștere a interesului"

Într-un interviu acordat publicației noastre, dr. Cosmina Berbecel a explicat cum a evoluat vaccinarea anti-HPV în România, de ce este important ca și bărbații să se vaccineze, dar și cum decurge comunicarea la cabinet pe tema imunizării. ,,Am observat în ultima perioadă o creștere a interesului pentru vaccinarea anti-HPV, atât în rândul părinților cu copii eligibili pentru vaccinare, cât și în rândul adulților, pentru protecție individuală", spune medicul.

Adevărul: De ce este important vaccinul HPV?

Dr. Cosmina Berbecel: Vaccinul HPV reprezintă unul din cele mai importante și eficiente instrumente de protecție, iar motivul pentru care este considerat astfel este unul foarte simplu: este un vaccin creat pentru prevenția unor forme de cancer.

Virusul HPV este responsabil de majoritatea covârșitoare a cazurilor de cancer de col uterin. Vorbim de o formă de cancer cu care sunt diagnosticate zilnic nouă femei în România și din cauza căruia, în fiecare zi, cinci femei din România pierd lupta. Dar virusul HPV nu este responsabil doar de cancerul de col uterin, ci si de alte forme de cancere: anal, penian, vaginal și vulvar, cancere orofaringiene (amigdale, limbă, orofaringe). De asemenea virusul HPV produce verucile genitale (extrem de neplăcute și de dificil de tratat), precum și leziuni precanceroase care necesită adeseori intervenții chirurgicale invazive.

Numeroasele studii clinice, efectuate pe parcursul a peste 20 ani de la punerea pe piață au arătat că vaccinul este extrem de sigur. Iar în țările care au implementat programe naționale de vaccinare eficiente (cel mai cunoscut exemplu este cel al Australiei), ratele de infecție și de leziuni precanceroase au scăzut cu mai mult de 90%. La nivel global sunt peste 500 milioane de doze de vaccin HPV administrate și este un vaccin inclus în programele naționale de vaccinare din circa 170 de țări.

Adevărul: Cum decurge vaccinarea anti-HPV în România?

Dr. Cosmina Berbecel: Conform ultimului raport publicat de INSP (Institutul Național de Sănătate Publică), în perioada 2020 - 2024, un număr de 22.4260 persoane au primit cel puțin o doză de vaccin HPV. Vârsta medie a acestora a fost de 17,5 ani și cele mai multe inițieri de schemă au fost în anul 2024.

Ca și scurt istoric recent al vaccinării antiHPV în România ,aș menționa faptul că vaccinarea propriu-zisă a reînceput în 2020, însă simplificarea mecanismului de achiziție a vaccinului la 1 decembrie 2023 - adică achiziția lui direct din farmacie pe baza rețetei compensate eliberate de medic - a făcut ca un număr mare de persoane eligibile să poată accesa acest vaccin. Încă suntem la o rată mică de acoperire vaccinală, dar este evident faptul că implementarea mecanismului de compensare a vaccinurilor a crescut semnificativ rata de absorbție a vaccinului HPV.

Adevărul: Ce ați observat la cabinet? Este greu sau relativ ușor să îi convingeți pe pacienți să facă vaccinul?

Dr. Cosmina Berbecel: Pacienții mei sunt obișnuiți să le vorbesc de prevenție în general, și de prevenția prin vaccinare în special. Abordez subiectul protecției prin vaccinare ori de câte ori am în cabinet un pacient eligibil pentru această modalitate de prevenție. Îmi încurajez pacienții să-mi vorbească despre temerile lor pe acest subiect, acolo unde acestea încă există și încercăm împreună să ajungem la cea mai bună decizie pentru ei. Chiar dacă uneori acest lucru poate necesita discuții repetate.

Am observat însă în ultima perioadă o creștere a interesului pentru vaccinarea anti-HPV, atât în rândul părinților cu copii eligibili pentru vaccinare, cât și în rândul adulților, pentru protecție individuală.

Adevărul: Știm că vaccinul are cea mai mare eficiență dacă este făcut în copilărie, înainte de expunerea la virus. Sunt deschiși părinții la vaccinarea anti-HPV? Există o diferențe între sexe? Sunt mai multe fete sau băieți care se vaccinează?

Dr. Cosmina Berbecel: Într-adevăr eficacitatea vaccinului HPV este maximă dacă acesta se administrează înainte de expunerea la virus. Vaccinul funcționează practic ca o centură de siguranță: o pui înainte de a porni mașina, nu la momentul accidentului. Iar studiile au arătat și că răspunsul imun este mai puternic și de durată dacă vaccinul se administrează în perioada 11-14 ani.

Nu-mi este greu să-i conving pe părinți să-și protejeze copiii, inclusiv în fața infecției cu virusul HPV, pentru că, atât eu cât și fiecare dintre părinții în cauză avem același scop final: binele copilului.

Uneori însă pot fi copleșiți de informații, unele contradictorii, altele nu tocmai corect înțelese. Rolul meu, ca medic implicat în activitatea de prevenție, este acela de a le fi alături, de a le lămuri temerile, de a le explica aspectele neînțelese pe deplin, de a-i ajuta să ia cele mai bune decizii în ceea ce privește sănătatea copiilor lor.

În ultima vreme constat cu bucurie că sunt din ce în ce mai mulți părinți care sunt de acord să-și protejeze copiii de infecția cu HPV, prin vaccinare. Și, deși unii dintre părinții de băieți sunt inițial surprinși că și copilul lor are nevoie de protecție, după ce le explic de ce facem această recomandare, decizia finală a majorității merge către acceptul vaccinării.

La acest moment sunt mai multe fete care sunt vaccinate și e logic să fie așa, pentru că e mai ușor de înțeles și de acceptat necesitatea protecției la această categorie, însă în ultimii doi ani din ce în ce mai mulți părinți de băieți au ales să-și vaccineze copiii.

Adevărul: În urmă cu câțiva ani circulau zvonuri cu privire la afectarea fertilității, care ar putea îngrijora părinții. Ce le transmiteți acestora?

Dr. Cosmina Berbecel: Acesta este unul din miturile clasice ale persoanelor care militează împotriva vaccinării și, după cum știm, nu numai vaccinul HPV a fost o ,,victimă” a acestei dezinformări. Subiectul stârnește încă multe emoții, pe bună dreptate: orice părinte sau tânăr vrea să se asigure că deciziile de sănătate de la acest moment nu îi afectează viitorul.

Le spun părinților care manifestă astfel de îngrijorări exact ceea ce spun studiile: că vaccinul HPV nu dă infertilitate. Și că adevăratul pericol pentru fertilitate este virusul HPV, prin consecințele sale: un eventual cancer de col uterin poate duce la incapacitatea uterului și, implicit, la infertilitate. Iar tratamentele pentru leziunile precanceroase date de HPV (ex conizația) pot fragiliza colul uterin, ducând la complicații în sarcină.

În plus, la bărbați, există studii care arată că infecția activă cu HPV poate afecta calitatea și mobilitatea spermatozoizilor.

,,Din ce în ce mai mulți bărbați aleg să se vaccineze"

Adevărul: Vaccinarea rămâne recomandată și după începerea vieții sexuale.

Dr. Cosmina Berbecel: Într-adevăr vaccinarea este recomandată și după începerea vieții sexuale. Pentru că poate preveni infecția cu mai multe tulpini de virus HPV și studiile au arătat că vaccinarea poate fi eficientă și în eliminarea infecțiilor deja existente în organism (pentru tulpinile existente în vaccin).

Adevărul: Vin și bărbați să se vaccineze? De ce este important să o facă?

Dr. Cosmina Berbecel: Din ce în ce mai mulți bărbați vin să se informeze și aleg să se vaccineze antiHPV, chiar dacă după vârsta de 27 ani ei își plătesc integral cele trei doze de vaccin.

Și este foarte bine că o fac, și este extrem de important că o fac, pentru că, la bărbați, inexistența unor programe de screening (de depistare precoce) de rutină duce la întârzierea detectării și la depistarea târzie a infecției cu HPV, în stadii avansate ale bolii, când implicit modalitățile terapeutice sunt limitate, iar complicațiile sunt regula.

În plus, studiile au dovedit că la bărbați ratele de seroconversie sunt mai mici. Asta înseamnă că un procent mic de bărbați reușește să se vindece de la sine de infecția cu virus HPV.

De asemenea, în România, acoperirea vaccinală antiHPV este încă redusă la populația de sex feminin. Asta înseamnă că șansele de a întâlni o parteneră nevaccinată sunt mari. Deci este important să se vaccineze și băieții, și bărbații, în primul rând pentru propria protecție împotriva unor forme de cancere și împotriva condilomatozei.