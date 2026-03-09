search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum decurge vaccinarea anti-HPV în România. Compensarea a dus la creșterea ratei de imunizare

0
0
Publicat:

Și anul acesta vaccinarea anti-HPV - care protejează de virusul responsabil pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv cel de col uterin - este gratuită în România pentru toți copiii și tinerii cu vârste între 11 și 26 de ani. Femeile cu vârste între 27 și 45 de ani beneficiază de o compensare de 50%. Între 2020 și 2024, în jur de 22.500 de români s-au vaccinat. În cabinete, medicii de familie explică beneficiile, în speranța că tot mai mulți vor alege această formă de prevenție. ,,Încă suntem la o rată mică de acoperire vaccinală, dar este evident faptul că implementarea mecanismului de compensare a vaccinurilor a crescut semnificativ rata de absorbție", spune dr. Cosmina Berbel, medic primar de familie. 

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Prevenția, dezbătută la Healthcare Forum by Adevărul

Vaccinarea anti-HPV este cea mai eficientă metodă de prevenție față de infectarea cu virusul care poate produce mai multe tipuri de cancer, inclusiv de col uterin. O problemă dramatică de sănătate, care afectează mii de femei din România. În fiecare an, sunt descoperite aproximativ 3.800 de cazuri noi.

Vaccinul poate schimba lucrurile în bine. Dacă este realizat între 11 și 14 ani, protecția ajunge până la 100%, arată datele Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA.

Subiectul prevenției în medicină va fi dezbătut la Healthcare Forum 2026, iar speakeri vor fi două nume importante ale medicinei de familie din România: dr. Sandra Alexiu (medic primar de familie, instructor formator și președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov) și dr. Cosmina Berbecel (medic primar de familie, membru în grupul de Vaccinologie al Societății Naționale de Medicină a Familiei.). 

Adevărul este un mediator imparțial care aduce la un loc toate vocile relevante din domeniu. Sănătatea nu este doar un serviciu, ci o  infrastructură critică care sustine funcționarea societății. Adevărul facilitează un dialog echilibrat și constructiv între cei care pot aduce schimbari în direcția sistemului sanitar: guvernanți, medici, directori de spitale, investitori, managerii companiilor din domeniu, pacienți și experți în digitalizare.    

Dr. Cosmina Berbecel: "Am observat o creștere a interesului"

Într-un interviu acordat publicației noastre, dr. Cosmina Berbecel a explicat cum a evoluat vaccinarea anti-HPV în România, de ce este important ca și bărbații să se vaccineze, dar și cum decurge comunicarea la cabinet pe tema imunizării. ,,Am observat  în ultima perioadă o creștere a interesului pentru vaccinarea anti-HPV, atât în rândul părinților cu copii eligibili pentru vaccinare, cât și în rândul adulților, pentru protecție individuală", spune medicul.

Dr. Cosmina Berbecel, medic primar de familie și speaker la Healthcare Forum
Dr. Cosmina Berbecel, medic primar de familie și speaker la Healthcare Forum

Adevărul: De ce este important vaccinul HPV?

Dr. Cosmina Berbecel: Vaccinul HPV reprezintă unul din cele mai importante și eficiente instrumente de protecție, iar motivul pentru care este considerat astfel este unul foarte simplu: este un vaccin creat pentru prevenția unor forme de cancer.

Virusul HPV este responsabil de majoritatea covârșitoare a cazurilor de cancer de col uterin. Vorbim de o formă de cancer cu care sunt diagnosticate zilnic nouă femei în România și din cauza căruia, în fiecare zi, cinci femei din România pierd lupta. Dar virusul HPV nu este responsabil doar de cancerul de col uterin, ci si de alte forme de cancere: anal, penian, vaginal și vulvar, cancere orofaringiene (amigdale, limbă, orofaringe). De asemenea virusul HPV produce verucile genitale (extrem de neplăcute și de dificil de tratat), precum și leziuni precanceroase care necesită adeseori intervenții chirurgicale invazive.

Numeroasele studii clinice, efectuate pe parcursul a peste 20 ani de la punerea pe piață au arătat că vaccinul este extrem de sigur. Iar în țările care au implementat programe naționale de vaccinare eficiente (cel mai cunoscut exemplu este cel al Australiei), ratele de infecție și de leziuni precanceroase au scăzut cu mai mult de 90%. La nivel global sunt peste 500 milioane de doze de vaccin HPV administrate și este un vaccin inclus în programele naționale de vaccinare din circa 170 de țări.

Adevărul: Cum decurge vaccinarea anti-HPV în România?

Dr. Cosmina Berbecel: Conform ultimului raport publicat de INSP (Institutul Național de Sănătate Publică), în perioada 2020 - 2024, un număr de 22.4260 persoane au primit cel puțin o doză de vaccin HPV. Vârsta medie a acestora a fost de 17,5 ani și cele mai multe inițieri de schemă au fost în anul 2024.

Citește și: Adevărul organizează Healthcare Forum 2026. Ministrul Sănătății va participa la discuțiile despre problemele și soluțiile sistemului sanitar
Ca și scurt istoric recent al vaccinării antiHPV în România ,aș menționa faptul că vaccinarea propriu-zisă a reînceput în 2020, însă simplificarea mecanismului de achiziție a vaccinului la 1 decembrie 2023 - adică achiziția lui direct din farmacie pe baza rețetei compensate eliberate de medic - a făcut ca un număr mare de persoane eligibile să poată accesa acest vaccin. Încă suntem la o rată mică de acoperire vaccinală, dar este evident faptul că implementarea mecanismului de compensare a vaccinurilor a crescut semnificativ rata de absorbție a vaccinului HPV.

Adevărul: Ce ați observat la cabinet? Este greu sau relativ ușor să îi convingeți pe pacienți să facă vaccinul?

Dr. Cosmina Berbecel: Pacienții mei sunt obișnuiți să le vorbesc de prevenție în general, și de prevenția prin vaccinare în special. Abordez subiectul protecției prin vaccinare ori de câte ori am în cabinet un pacient eligibil pentru această modalitate de prevenție. Îmi încurajez pacienții să-mi vorbească despre temerile lor pe acest subiect, acolo unde acestea încă există și încercăm împreună să ajungem la cea mai bună decizie pentru ei. Chiar dacă uneori acest lucru poate necesita discuții repetate.

Am observat însă în ultima perioadă o creștere a interesului pentru vaccinarea anti-HPV, atât în rândul părinților cu copii eligibili pentru vaccinare, cât și în rândul adulților, pentru protecție individuală.

Adevărul: Știm că  vaccinul are cea mai mare eficiență dacă este făcut în copilărie, înainte de expunerea la virus. Sunt deschiși părinții la vaccinarea anti-HPV? Există o diferențe între sexe? Sunt mai multe fete sau băieți care se vaccinează?

Dr. Cosmina Berbecel: Într-adevăr eficacitatea vaccinului HPV este maximă dacă acesta se administrează înainte de expunerea la virus. Vaccinul funcționează practic ca o centură de siguranță: o pui înainte de a porni mașina, nu la momentul accidentului. Iar studiile au arătat și că răspunsul imun este mai puternic și de durată dacă vaccinul se administrează în perioada 11-14 ani.

Nu-mi este greu să-i conving pe părinți să-și protejeze copiii, inclusiv în fața infecției cu virusul HPV, pentru că, atât eu cât și fiecare dintre părinții în cauză avem același scop final: binele copilului.

Uneori însă pot fi copleșiți de informații, unele contradictorii, altele nu tocmai corect înțelese. Rolul meu, ca medic implicat în activitatea de prevenție, este acela de a le fi alături, de a le lămuri temerile, de a le explica aspectele neînțelese pe deplin, de a-i ajuta să ia cele mai bune decizii în ceea ce privește sănătatea copiilor lor.

În ultima vreme constat cu bucurie că sunt din ce în ce mai mulți părinți care sunt de acord să-și protejeze copiii de infecția cu HPV, prin vaccinare. Și, deși unii dintre părinții de băieți sunt inițial surprinși că și copilul lor are nevoie de protecție, după ce le explic de ce facem această recomandare, decizia finală a majorității merge către acceptul vaccinării.

La acest moment sunt mai multe fete care sunt vaccinate și e logic să fie așa, pentru că e mai ușor de înțeles și de acceptat necesitatea protecției la această categorie, însă în ultimii doi ani din ce în ce mai mulți părinți de băieți au ales să-și vaccineze copiii.

Adevărul: În urmă cu câțiva ani circulau zvonuri cu privire la afectarea fertilității, care ar putea îngrijora părinții. Ce le transmiteți acestora?

Dr. Cosmina Berbecel: Acesta este unul din miturile clasice ale persoanelor care militează împotriva vaccinării și, după cum știm, nu numai vaccinul HPV a fost o ,,victimă” a acestei dezinformări. Subiectul stârnește încă multe emoții, pe bună dreptate: orice părinte sau tânăr vrea să se asigure că deciziile de sănătate de la acest moment nu îi afectează viitorul.

Le spun părinților care manifestă astfel de îngrijorări exact ceea ce spun studiile: că vaccinul HPV nu dă infertilitate. Și că adevăratul pericol pentru fertilitate este virusul HPV, prin consecințele sale: un eventual cancer de col uterin poate duce la incapacitatea uterului și, implicit, la infertilitate. Iar tratamentele pentru leziunile precanceroase date de HPV (ex conizația) pot fragiliza colul uterin, ducând la complicații în sarcină.

În plus, la bărbați, există studii care arată că infecția activă cu HPV poate afecta calitatea și mobilitatea spermatozoizilor.

,,Din ce în ce mai mulți bărbați aleg să se vaccineze"

Adevărul: Vaccinarea rămâne recomandată și după începerea vieții sexuale.

Dr. Cosmina Berbecel: Într-adevăr vaccinarea este recomandată și după începerea vieții sexuale. Pentru că poate preveni infecția cu mai multe tulpini de virus HPV și studiile au arătat că vaccinarea poate fi eficientă și în eliminarea infecțiilor deja existente în organism (pentru tulpinile existente în vaccin). 

Citește și: Medic la stat sau la privat? Unde suferă spitalele și de ce migrează medicii. Ministrul Sănătății explică, la Healthcare Forum 2026, care sunt soluțiile

Adevărul:  Vin și bărbați să se vaccineze? De ce este important să o facă?

Dr. Cosmina Berbecel:  Din ce în ce mai mulți bărbați vin să se informeze și aleg să se vaccineze antiHPV, chiar dacă după vârsta de 27 ani ei își plătesc integral cele trei doze de vaccin.

Și este foarte bine că o fac, și este extrem de important că o fac, pentru că, la bărbați, inexistența unor programe de screening (de depistare precoce) de rutină duce la întârzierea detectării și la depistarea târzie a infecției cu HPV, în stadii avansate ale bolii, când implicit modalitățile terapeutice sunt limitate, iar complicațiile sunt regula.

În plus, studiile au dovedit că la bărbați ratele de seroconversie sunt mai mici. Asta înseamnă că un procent mic de bărbați reușește să se vindece de la sine de infecția cu virus HPV.

De asemenea, în România, acoperirea vaccinală antiHPV este încă redusă la populația de sex feminin. Asta înseamnă că șansele de a întâlni o parteneră nevaccinată sunt mari. Deci este important să se vaccineze și băieții, și bărbații, în primul rând pentru propria protecție împotriva unor forme de cancere și împotriva condilomatozei.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
mediafax.ro
image
S-a stabilit programul etapei 1 din play-out. Când se joacă FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi
fanatik.ro
image
Un ucrainean a fugit de război cu un avion privat, a intrat ilegal în spațiul aerian al României și a aterizat pe un câmp, la Suceava
libertatea.ro
image
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Așezați-vă liniștiți la locurile voastre: Anthropic lucrează la un „detector de AI” care măsoară riscul ca un robot să-ți ia jobul
antena3.ro
image
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid'
cancan.ro
image
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Se pregătește schimbarea permisului auto în România. Ce se întâmplă după vârsta de 70 de ani
playtech.ro
image
Ce nume va purta Andreea Bălan, după nunta cu Victor Cornea. Artista a făcut marele anunț
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Văzuți împreună, mai lipsește doar anunțul! ”Unul dintre cele mai neașteptate cupluri ale anului”
digisport.ro
image
Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor. Termen extins pentru transferul dosarelor de pensii. Date oficiale de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
image
Istoria mai puțin știută a unuia dintre cele mai mari parcuri din București. Zona se numea Valea Plângerii și găzduia munți de gunoi care ajungeau și la 14 metri
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
Ceva de speriat! Nicole Kidman are un „telent” nebănuit – știe să facă autopsii!

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde