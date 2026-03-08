search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro"

Publicat:
Ultima actualizare:

O fotografie postată pe Facebook de jurnalistul Lucian Mîndruță a declanșat, duminică, 8 martie, o dezbatere aprinsă, după ce acesta a întrebat public dacă femeia surprinsă în imagine în timp ce culegea ghiocei dintr-o pădure este „iubitoare a naturii sau distrugătoare a ei”.

Fotografia care a scindat Facebook-ul. FOTO FB Lucian Mîndruță
Fotografia care a scindat Facebook-ul. FOTO FB Lucian Mîndruță

Imaginea înfățișează o femeie care culege un buchet de ghiocei din pădure.

„Poză asta e făcută azi, într-o pădure de la nord de București. Mi-a trimis-o cineva, cu întrebarea: «ce crezi, Lucian, doamna e o iubitoare a naturii sau o distrugătoare a ei»? Și omul a adăugat: «nu culegea ghioceii să-i ducă la piață. Mașina în care s-a urcat cu buchețelul costă cel puțin 50.000 de euro!».  Dau și eu întrebarea mai departe”, a scris Lucian Mîndruță pe Facebook.

Postarea a strâns peste o mie de reacții și sute de comentarii, împărțind comunitatea în trei tabere: cei care consideră gestul o formă de agresiune asupra naturii, cei care văd în el o tradiție inofensivă și cei care spun că adevăratele probleme sunt altele.

De la acuzații de „public shaming” la adresa lui Lucian Mîndruță la lecții de botanică 

Unii comentatori au criticat dur postarea, acuzându-l pe Mîndruță că promovează „public shaming” pentru un gest minor.

„Facem public shaming unei femei care-și rupe un buchet de ghiocei pentru sufletul ei? This is a new low”, a scris un utilizator.

Și alții au considerat afirmațiile exagerate, subliniind că ruperea florilor nu afectează planta, atâta timp cât bulbii rămân în pământ.

O comentatoare a explicat chiar, în detaliu, că ruperea florilor poate stimula multiplicarea bulbilor, atâta timp cât frunzele sunt lăsate intacte pentru a hrăni planta.

Unii au invocat tradiția: amintiri din copilărie, excursii la pădure, bucuria simplă de a culege primele flori ale primăverii.

„Natura e uimitoare și puternică, se regenerează… o va ierta pe doamnă”, a scris cineva.

Mulți au îndemnat la mai puțină judecată și mai multă înțelegere.

„Poate voia să retrăiască momente din copilărie”, a scris o utilizatoare.

„Poate era un buchet pentru mama sau bunica”.

Alții au criticat dur tonul general al dezbaterii, considerând că reacțiile sunt exagerate și că spațiul online amplifică artificial conflictele.

„Simple plăceri ale vieții au devenit subiect de discuție pe Internet”, a remarcat cineva.

Au fost și utilizatori care au condamnat-o pe femeie, spațiul de comentarii transformându-se într-un rechizitoriu public. Vocile critice au invocat legea care prevede pedepse aspre pentru culegerea speciilor protejate, în timp ce alții au sugerat că prețul mașinii (50.000 euro) indică o lipsă de bun simț.

„În mai multe state din Europa, ghioceii sălbatici sunt o specie pe cale de dispariție din cauza comerțului abuziv”, a scris o utilizatoare.

Are mașină de 50.000 de euro, dar n-are 20 de lei să ia flori de cultură. E mai 'bio' să furi din pădure, nu?

„Dacă trebuia să-i cumpere, probabil nu avea nevoie. Dacă e gratis, profită!”

De la ghiocei, discuția a ajuns la la defrișări și civilizație 

Alți comentatori au dus discuția în zona defrișărilor masive, lipsei educației ecologice și diferențele culturale dintre România și alte țări europene.

„Zelosul care a trimis fotografia ar putea să își îndrepte obiectivul către pădure! Copacii sunt tăiați, nepermis de rariti, nu sunt înlocuiți”, a scris o utilizatoare.

„E ca și cum polițistul care combate traficul de pătrunjel ar ignora tirul de bușteni”

Au fost și voci care au sugerat că România a ajuns să condamne gesturi minore, în timp ce marile probleme de mediu sunt ignorate.

„E ca și cum polițistul care combate traficul de pătrunjel ar ignora tirul de bușteni tăiați ilegal”, a comentat un utilizator.

Alții au comparat comportamentul românilor cu cel al cetățenilor din țări precum Belgia sau Marea Britanie, unde florile din parcuri sunt lăsate neatinse, iar respectul pentru spațiul natural este mai ridicat.

