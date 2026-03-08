Video Gafă de proporții la Kremlin: momentul în care Putin face semne disperate după ce rămâne fără glas în timpul mesajului de Ziua Femeii

Kremlinul a publicat din greșeală o înregistrare needitată a mesajului președintelui Vladimir Putin pentru Ziua Internațională a Femeii. În imaginile originale, ulterior șterse, Putin se oprește brusc din citirea discursului, se întoarce în afara cadrului și își drege vocea, făcând semne spre gâtul iritat.

În videoclipul original, Putin se oprește brusc în timp ce citește discursul, se întoarce cu spatele la cameră și își drege vocea.

În imagini se vede cum dictatorul rus face un gest disperat pentru întreruperea filmării.

„Știți, lăsați-mă să repet, pentru că... am gâtul puțin iritat. Da, puțin iritat. Aproape că am început să tușesc. Am vorbit mult astăzi”, a explicat Putin.

Ulterior, Kremlinul a înlocuit clipul cu o versiune mai scurtă și editată, preluată de conturile sale oficiale de social media.

Mesajul editat include aprecieri la adresa femeilor pentru capacitatea lor de a „captiva prin frumusețe și farmec, arătând în același timp diligență, determinare și reziliență”.





„Un suflet feminin generos, plin de compasiune și cu adevărat înțelept face lumea un loc mai bun și mai bun, iar dragostea unei mame rămâne în inima fiecărei persoane pentru tot restul vieții”, a spus Putin.

În Rusia, 8 Martie este o sărbătoare foarte populară, marcată prin gesturi de apreciere față de femei, precum oferirea de flori și mici cadouri.

Amintim că, pe 8 martie 2024, la fel ca în 2023, preşedintele rus a adus un omagiu femeilor-soldat care luptă în Ucraina şi celor care susţin atacul Moscovei împotriva statului vecin.

În discursul său, preşedintele rus a declarat că aduce un omagiu în special „femeilor care se află în zona operaţiunii militare speciale" în Ucraina şi care „îndeplinesc misiuni de luptă".