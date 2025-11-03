search
Vremea se răcește de marți. Când sunt anunțate ploi: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, valabilă în intervalul 3 – 16 noiembrie.

Vremea se răcește de marți. FOTO: Arhivă
Vremea se răcește de marți. FOTO: Arhivă

 Săptămâna a început cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, însă de marți vremea va intra într-un proces de răcire, apropiindu-se de valorile climatologice specifice lunii noiembrie. Ploile vor fi prezente local, cu o probabilitate mai mare în jurul datelor de 11–12 noiembrie.

Banat

Luni va fi o zi caldă, cu maxime în jur de 20°C, dar de marți (4 noiembrie) temperaturile vor scădea la o medie de 14°C. Între 5 și 9 noiembrie, valorile vor crește ușor, până la 16–17°C, iar ulterior se vor menține apropiate de normal, în jurul a 13–14°C. Minimele vor fi de 4–6°C, iar ploile sunt posibile la începutul intervalului și din nou în jurul datei de 11 noiembrie.

Crișana

Vremea se va răci de marți, după o zi de luni caldă, cu 20°C. Media temperaturilor maxime va fi de 14°C, urcând ușor spre 16–17°C în perioada 5–9 noiembrie. A doua parte a intervalului aduce valori diurne de 12–14°C și minime de 4–6°C. Ploile sunt probabile în 4 noiembrie și în jurul datei de 11 noiembrie.

Transilvania

Săptămâna debutează cu 20°C, însă marți se va răci semnificativ, maximele coborând spre 12°C. Ulterior, între 5 și 10 noiembrie, temperaturile vor urca ușor, până la 14–15°C, iar spre mijlocul lunii vor fi 11–12°C. Minimele vor scădea de la 4–7°C la 0–2°C după 7 noiembrie. Ploi sunt prognozate în 4–5 noiembrie și în jurul datelor de 12 și 16 noiembrie.

Maramureș

Luni vor fi 20–21°C, dar marți temperatura scade la 13–14°C, menținându-se peste normal. Între 5 și 10 noiembrie, maximele vor fi de 16°C, apoi în jurul datei de 12 noiembrie vor coborî la 11–12°C. Minimele vor fi inițial de 6–7°C, apoi vor scădea spre 2–3°C. Ploile vor fi prezente în 4–5 noiembrie și după 11 noiembrie.

Moldova

Maximele vor scădea de la 16–17°C la 13–14°C până în 10 noiembrie, apoi vor ajunge la 10–11°C. Minimele, inițial de 6–8°C, vor coborî după 7 noiembrie spre 2–3°C. Ploi sunt așteptate în 5 noiembrie și în jurul datei de 11 noiembrie.

Muntenia

Luni va fi cald, cu 19–20°C, însă marți temperaturile scad la 14–15°C, valori care se vor menține până în 8 noiembrie. O ușoară încălzire este posibilă în 9–10 noiembrie, urmată de o nouă răcire, până la 12–14°C. Minimele vor fi de 6–7°C, dar vor coborî la 2–4°C la mijlocul lunii. Ploile vor apărea temporar, mai ales în 5, 11 și 12 noiembrie.

Oltenia

Luni vor fi 19°C, apoi între 5 și 10 noiembrie maximele se vor situa între 14–16°C, iar după 11 noiembrie vor coborî la 12–13°C. Minimele vor fi inițial de 7–9°C, apoi de 1–4°C spre mijlocul lunii. Ploi sunt așteptate în noaptea de 4 spre 5 noiembrie, dar și în jurul datelor de 11 și 16 noiembrie.

Zona montană

La munte, luni va fi cald, cu 12°C, dar marți se va răci accentuat, maximele scăzând la 6°C. Între 5 și 10 noiembrie temperaturile vor urca ușor la 10–11°C, apoi vor coborî din nou spre 3–4°C în jurul datei de 12 noiembrie. Minimele vor fi pozitive la începutul intervalului (2–4°C), apoi ușor negative (–2...0°C) spre mijlocul lunii. Ploi sunt prognozate în 4–5 noiembrie, dar și după 12 noiembrie.

