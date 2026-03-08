Pentagonul se pregătește pentru un război cu Iranul mult mai lung decât estimase Trump. Rubio recunoaște: Israelul a forțat mâna SUA

Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran se conturează ca un război de durată, cu potențialul de a se întinde până în toamnă, în ciuda estimărilor inițiale ale administrației Trump că operațiunile ar putea dura doar câteva săptămâni. Potrivit Politico, Pentagonul accelerează extinderea capacităților de informații și redistribuie personal militar specializat pentru a susține o campanie mult mai lungă decât cea prezentată public.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a solicitat desfășurarea de noi ofițeri de informații la sediul său din Tampa, Florida, pentru a sprijini operațiunile împotriva Iranului pentru cel puțin 100 de zile, posibil până în septembrie, notează Middle East Eye, citând aceeași sursă.

Aceasta este prima mișcare cunoscută prin care administrația Trump suplimentează personalul de informații dedicat conflictului, semnalând că Washingtonul se pregătește pentru o campanie extinsă.

Planificarea militară de asemenea amploare se face, în mod normal, cu luni înainte, însă ritmul alert al deciziilor arată că Statele Unite nu anticipaseră consecințele declanșării conflictului alături de Israel.

Politico a relatat anterior că unii consilieri ai președintelui Trump au preferat ca Israelul să lovească primul, urmat de o intervenție americană, un scenariu care s-a și materializat.

Pierderi umane și impact regional

Atacurile israeliano-americane asupra Iranului au provocat cel puțin 1.000 de morți și sute de răniți, potrivit Societății Semilunii Roșii iraniene, inclusiv peste 165 de copii uciși într-un atac asupra unei școli- unul dintre cele mai grave incidente de la începutul războiului. În paralel, CENTCOM a confirmat moartea a șase militari americani în Kuweit, în urma unui atac iranian.

Marco Rubio recunoaște: Israelul a forțat mâna SUA

Conflictul riscă să domine restul mandatului președintelui Donald Trump și să adâncească diviziunile din baza sa electorală, unde mulți susținători se opun implicării într-un nou război în Orientul Mijlociu în sprijinul Israelului.

Secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut deschis că acțiunile Israelului au forțat mâna Washingtonului:

Știam că va exista o acțiune israeliană. Știam că aceasta va declanșa un atac asupra forțelor americane și că, dacă nu acționam preventiv, am fi avut pierderi mai mari.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat cooperarea militară cu SUA, afirmând că actuala campanie reprezintă împlinirea unui obiectiv urmărit de peste patru decenii.

Indiciile acumulate - suplimentarea personalului de informații, extinderea operațiunilor militare și declarațiile oficialilor - arată că Washingtonul se pregătește pentru un conflict mult mai lung decât cel anticipat inițial.

.