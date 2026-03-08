Moarte suspectă în familia unui demnitar din Republica Moldova: soția acestuia s-ar fi sinucis din cauza violenței

Soția lui Dumitru Vartic, vicepreședintele raionului Hîncești și membru al formațiunii aflate la putere în Republica Moldova, s-ar fi sinucis. Cazul a stârnit indignare cu precădere în rândul localnicilor care îl acuză pe bărbat de violență. Responsabilii PAS i-au cerut demisia.

Responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova au declarat pentru „Adevărul” că Ludmila Vartic, soția funcționarului, a fost găsită fără suflare în data de 3 martie după ce s-ar fi aruncat în gol de pe un bloc din Chișinău.

,,Cazul a avut loc marți în Chișinău și a fost înregistrat de Poliție. Chiar dacă femeia a lăsat un bilet de adio, oamenii legii examinează toate aspectele care au determinat-o să recurgă la acest gest”, a afirmat Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP.

De asemenea, Diana Fetco a subliniat că familia Vartic nu a fost investigată în ultimii cinci ani pentru cazuri de violență în familie.

,,Precizez faptul că, cel puțin în ultimii 5 ani, nu a parvenit nicio plângere sau alte aspecte legate de violență în această familie. Polițiștii întreprind toate măsurile pentru a elucida circumstanțele acestui caz”, a conchis purtătoare de cuvânt.

Orfane de mamă

Soții Vartic aveau două fiice minore. Moartea mamei acestora a stârnit indignare în rândul multor moldoveni, în special al locuitorilor din municipiul Hîncești, unde locuia familia. Ludmila Vartic lucra educatoare la o grădiniță, iar Dumitru Vartic este vicepreședintele raionului Hîncești. Unii localnici susțin că bărbatul s-ar face vinovat de tragedie.

,,A fost victima abuzului moral și nu doar în familie, și care, neputând față acestui abuz a decis să plece dintre noi”, a menționat Natalia Untilă.

,,Cei care ocupă funcții publice ar trebui să fie exemple de responsabilitate, echilibru și respect față de valorile familiale și umane. O funcție publică nu înseamnă doar putere sau statut, ci și integritate și moralitate. Atunci când aceste valori sunt încălcate, societatea are dreptul să se întrebe dacă o astfel de persoană mai poate reprezenta corect interesul public?! În loc să existe claritate și asumare, există tăcere și încercări de a trece repede peste ceea ce s-a întâmplat! Tragic! Trist!”, a adăugat Iulia Bescrepnîi.

,,Ludmila a avut nenorocul să se mărite cu un mizerabil care ani la rând i-a otrăvit existența. La început prin vorbe grele, cum a spus o cumătra chiar la masă cu oaspeți își permitea să o înjosească, apoi, după ce a născut prima fetiță a pornit agresiunea fizică. După ce a născut și a doua fată, bătaia era deja la ordinea zilei. Cu trecerea timpului mizeria a pierdut orice urmă omenească și a început să aducă amante chiar în casa lor. Prima dată când a adus o altă femeie în casă, Ludmila a fost forțată să o accepte și să se comporte de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat iar cînd s-au retras în dormitor, Ludmila disperată, a înghițit pastile. A fost o tentativă de suicid dar a scăpat cu viață doar pentru că a fost dusă la timp la spitalul. După aceea au urmat alte zile, săptămâni, luni și ani de bătăi, umilințe și teroare”, a explicat Minodora Calistru-Prisacu.

Mai mult, unele persoane care au cunoscut-o pe Ludmila Vartic susțin că nu au știut despre nenorocire și nici despre momentul în care aceasta a fost înmormântată deoarece soțul său ar fi ascuns toate amănuntele.

,,A plecat dintre noi neașteptat și tragic, tăcut și cu multă durere, un om cu suflet blând, care a dăruit dragoste, a educat copiii noștri și a cultivat valori adevărate. Plecarea sa lasă un gol imens în inimile tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o. Vom păstra mereu vie amintirea unui om dedicat, bun și luminat, care a știut să dăruiască din suflet”, a precizat Zinaida Botnaru.

Solicitarea soțului femeii decedate

Dumitru Vartic nu a oferit deocamdată un punct de vedere, însă a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a luat adio de la soția sa, menționând că trece prin momente grele și cerând liniște, discreție și înțelegere din partea oamenilor.

,,Prioritatea mea acum sunt copiii noștri, care au nevoie de dragoste, sprijin și de un tată care să fie puternic pentru ei. Am pierdut soția mea și mama copiilor noștri. Pentru familia noastră, această pierdere este o tragedie greu de cuprins în cuvinte. Încercăm, zi de zi, să găsim puterea de a merge mai departe și să rămânem uniți în această perioadă atât de grea”, a menționat acesta.

Mesajul formațiunii din care face parte Dumitru Vartic

Între timp, Doina Gherman, vicepreședinta Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, i-a cerut lui Dumitru Vartic să demisioneze din funcția de vicepreședinte al raionului Hîncești și să părăsească rândurile PAS.

,,Condamnăm ferm orice formă de violență împotriva femeilor și fetelor. Vom urmări cu maximă atenție ca toate detaliile acestui caz să fie elucidate, deciziile să fie luate în baza faptelor stabilite, iar cei responsabili să răspundă cu celeritate în fața legii”, a scris Doina Gherman pe pagina sa de Facebook.

Iar responsabilii Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie s-au autosesizat în legătură cu acest caz tragic.

,,Pentru a înțelege toate circumstanțele acestui caz, Agenția a inițiat demersuri oficiale și a transmis solicitări de informații către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale – inclusiv către structurile teritoriale de asistență socială (ATAS), Procuratura Generală a Republicii Moldova, precum și către autoritățile publice locale din Hîncești și Sectorul Botanica și Râșcani, pentru a analiza modul în care au intervenit instituțiile responsabile”, au detaliat angajații structurii din țara vecină.

De Ziua Femeilor, în municipiul Hîncești a avut loc un moment de reculegere în memoria Ludmilei Vartic, iar zeci de participanți au aruncat baloane albe în aer.