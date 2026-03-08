Tommy Shelby se întoarce pe străzi, BTS revin pe scenă, iar dinozaurii revin la viață. Astfel poate fi rezumată oferta de filme și seriale Netflix 2026 pe care le poți urmări în luna martie.

Martie este luna revenirilor pe Netflix, fie că vorbim despre seriale vechi care revin cu sezoane noi, nume cunoscute care lansează producții noi, gangsteri exilați care reintră în joc, trupe superstar K-pop care fac un comeback sau dinozauri care revin din extincție.

Care este punctul culminant? Depinde de vârsta ta. Pentru generațiile Alpha și Z, concertul live al revitalizatei trupe coreene BTS este probabil evenimentul anului. Millennials? Probabil mult-așteptatul film Peaky Blinders. Boomers? A apărut un nou sezon din Virgin River — ca să nu mai vorbim de un show de dating cu diferență mare de vârstă care îi pune față în față pe sexagenari și tineri de douăzeci și ceva de ani.

Iată cele 10 filme, seriale și evenimente live pe care trebuie să le vezi luna aceasta.

Ce este nou pe Netflix în martie 2026 – pe scurt:

Filme: Peaky Blinders: The Immortal Man (20 martie), War Machine (6 martie)

Seriale: One Piece sezonul 2 (10 martie), Virgin River sezonul 7 (12 martie), Something Very Bad is Going to Happen (26 martie).

Miniserii: The Dinosaurs (6 martie)

Documentare: Louis Theroux: Inside the Manosphere (11 martie), The Plastic Detox (16 martie)

Evenimente live: BTS: The Comeback Live (21 martie)

The Dinosaurs

Steven Spielberg și dinozaurii merg împreună la fel de bine ca Jeff Goldblum și cămășile sexy descheiate. Spielberg este producător executiv al acestei docuserii animate pe calculator, în patru episoade, care imaginează groaza absolută de a trăi în Era Mezozoică, cu Morgan Freeman ca narator — până la urmă, este potrivit ca Dumnezeu să comenteze despre propriile creații.

Premieră: 6 martie

War Machine

Rangerii armatei americane aflați într-un exercițiu de antrenament descoperă o mașinărie extraterestră de ucis în acest thriller de acțiune care pare o combinație între Predator și Transformers, cu Alan Ritchson din Reacher într-un rol de tip Arnie din noua generație, conducând lupta împotriva unui inamic din altă lume.

Premieră: 6 martie

One Piece – sezonul 2

O adaptare live-action rară a unui manga care chiar funcționează, primul sezon al acestui serial de aventuri cu pirați a fost lăudat pentru că a reușit să redea energia și imaginile benzii desenate originale. În sezonul 2, călătoria continuă, pe măsură ce Pirații Pălăriei de Paie caută o comoară mitică și titlul evaziv de Regele Piraților.

Premieră: 10 martie

Age of Attraction

Dragostea este oarbă, dar este și discriminatorie în funcție de vârstă? În cel mai nou experiment de dating de pe Netflix, persoane singure atrăgătoare, de la studenți până la pensionari, sunt puse să socializeze fără să știe exact câte lumânări sunt pe tortul aniversar al celorlalți. Era doar o chestiune de timp până când cineva transforma MILF Island din 30 Rock într-un show real.

Premieră: 11 martie

Louis Theroux: Inside the Manosphere

Documentaristul britanic Louis Theroux își sacrifică sănătatea mintală în numele jurnalismului, petrecând mai mult timp decât ar fi sănătos cu imitatori ai lui Andrew Tate, a căror influență asupra tinerilor bărbați este, din păcate, prea puternică pentru a fi ignorată.

Premieră: 11 martie

Virgin River – sezonul 7

Mame iubitoare de vin, bucurați-vă: drama voastră romantică preferată dintr-un orășel liniștit revine! Mel și Jack sunt acum căsătoriți, ceea ce înseamnă următorul pas logic în poveste: să devină părinți. Dar fără promisiuni.

Premieră: 12 martie

The Plastic Detox

Microplasticele sunt peste tot. Chiar peste tot. Probabil că asta nu poate fi un lucru bun. În acest documentar, Louie Psihoyos, regizorul premiat cu Oscar pentru The Cove, explorează posibilele efecte ale acestora, în special în legătură cu scăderea ratelor de fertilitate la nivel global.

Premieră: 16 martie

Peaky Blinders: The Immortal Man

La patru ani după încheierea saga-ei criminale de epocă create de Stephen Knight, Cillian Murphy revine sub celebra șapcă de gangster ca Tommy Shelby, rece ca gheața, într-un epilog de lungmetraj. Acțiunea are loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar mai mulți actori importanți din serial revin, inclusiv Stephen Graham, Sophie Rundle și Ned Dennehy. Distribuția este completată de Barry Keoghan, Rebecca Ferguson și Tim Roth.

Premieră: 20 martie

BTS: The Comeback Live

Care este cel mai mare eveniment live Netflix al lunii: ziua de deschidere a sezonului Major League Baseball sau un concert live al celui mai mare grup pop din Coreea? Indiciu: nu sunt băieții cu bâtele. După o pauză de 18 luni pentru serviciul militar obligatoriu în țara lor, giganții K-pop BTS revin pe scenă pentru a promova viitorul lor album, Arirang. Un documentar companion, BTS: The Return, va apărea și el pe 27 martie.

Difuzare: 21 martie

Something Very Bad Is Going to Happen

La două luni după finalul Stranger Things, frații Duffer revin — de data aceasta ca producători — cu acest serial horror despre un cuplu logodit care întâmpină câteva obstacole serioase în drumul spre altar. Întrebarea este: serialul va fi bun sau foarte… nu prea bun?