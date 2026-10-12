Mai multe județe se află sub Cod galben de ploi torențiale. Cum va fi vremea în restul țării

Meteorologii au emis pentru ziua de luni, 12 octombrie, un Cod galben de ploi pentru mai multe zone ale țării.

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil din 12 octombrie, ora 10:00, până pe 13 octombrie, ora 10:00, pentru cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar pe arii restrânse, la 40-50 l/mp.

Foto: ANM

În vestul, nord-vestul și sud-vestul țării, valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua anterioară, însă în rest vremea se va răci semnificativ.

Cerul va avea înnorări și va ploua în Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei, Moldovei, Olteniei și Transilvaniei și izolat în celelalte regiuni. Ploile vor avea caracter de aversă și, pe alocuri, vor fi însoțite de descărcări electrice.

La munte, cu precădere la altitudini de peste 1.500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor atinge 70-90 km/h. Local, vor fi intensificări și în vestul Olteniei, estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sudul Banatului, cu viteze în general de 45-50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 grade în depresiuni și 23 de grade în Dobrogea, iar cele minime se vor situa între 3 grade în vestul Transilvaniei și 14 grade pe litoral. Izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață.

În București, vremea se va răci semnificativ. Cerul va fi noros și va ploua în cea mai mare parte a intervalului. Vor fi și averse și se vor cumula cantități de apă în general de 20-30 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări ziua, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar cea minimă de 9-10 grade.