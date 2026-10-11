Mai multe exemplare de flamingo au fost observate pe Lacul Techirghiol, în județul Constanța, unde au poposit în ultimii ani. Prezența păsărilor cu penaj roz a atras atenția vizitatorilor și a readus în prim-plan biodiversitatea zonelor umede din Dobrogea.

Şi în anii trecuţi păsările flamingo au putut fi observate Foto: Shuterstock

Păsările au fost surprinse în timp ce se hrăneau și se odihneau în mediul natural. Cu picioarele lungi, gâtul alungit și penajul în nuanțe de roz, flamingo se remarcă prin aspectul lor elegant și reprezintă o apariție spectaculoasă în peisajul dobrogean, potrivit Ziua de Constanța.

Lacul Techirghiol este cunoscut pentru biodiversitatea sa și pentru importanța pe care o are ca habitat pentru numeroase specii de păsări. În ultimii ani, exemplare de flamingo au fost observate și în alte zone din România, aparițiile lor atrăgând atenția iubitorilor de natură.

Dintre cele șase specii de flamingo, flamingo roz se remarcă prin dimensiunile sale. Această pasăre poate atinge o înălțime de aproximativ 1,2-1,4 metri și o greutate de până la 3,5 kilograme.

Coloritul spectaculos al acestor păsări este legat de alimentație. Pigmenții carotenoizi din hrana lor, care include alge și mici organisme acvatice, contribuie la nuanțele roz sau roșiatice ale penajului. Intensitatea culorii poate varia în funcție de specie și de cantitatea de pigmenți asimilată.

Cei care ajung pe malul Lacului Techirghiol și au ocazia să observe exemplarele de flamingo sunt sfătuiți să păstreze distanța față de acestea și să evite orice acțiune care le-ar putea deranja.

Păsările Flamingo ajung rar în România, în special în partea de sud-est a ţării şi le regăsim, de obicei, în număr foarte mic.

Conform Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, specia este cuibăritoare în bazinul mediteraneean, cu coloniile cele mai apropiate de România în Grecia, Turcia sau Muntenegru.

În România, pasărea apare foarte rar, în special în sud-estul ţării, în numere mici, prima semnalare aici fiind în anul 1900. Mai multe exemplare de Flamingo au fost observate şi în alte zone de cuibărit din Delta Dunării.