De la Martin Scorsese la Steven Spielberg: regizorii legendari care încă fac filme. Câți dintre ei au câștigat premiul Oscar

Acum când Hollywoodul își pregătește statuetele galei Oscarurilor din noaptea de 15 spre 16 martie, pentru câțiva regizori competiția a rămas în urmă. Coppola, Scorsese, Spielberg, Eastwood sau Haneke nu mai filmează pentru premii, ci pentru a continua o conversație începută cu zeci de ani în urmă. Filmele lor nu mai caută trofee, ci păstrează viu acest dialog intim între ei și public.

Industria filmului trăiește din noutate și din cultul tinereții, dar pentru câțiva regizori timpul a schimbat regulile jocului. Ajunși la peste 80 de ani, creează cu o libertate pe care doar experiența o poate da: nu mai urmăresc premii, ci explorează un teritoriu mai intim – memoria.

Martin Scorsese, Francis Ford Coppola și Steven Spielberg, motoarele „Noului Hollywood“ al anilor ’70, au schimbat definitiv felul în care se spune o poveste pe ecran. Alături de ei, Clint Eastwood și Ridley Scott rămân prezențe active într-o industrie pe care au modelat-o chiar ei. Michael Haneke a impus o rigoare morală fără compromisuri în cinematografia europeană, Woody Allen a transformat anxietatea cotidiană în comedie intelectuală, Roman Polanski a explorat cu o precizie rece spațiile claustrante ale fricii, iar George Lucas a reinventat imaginarul popular și regulile spectacolului cinematografic.

În preajma unei noi ediții a Oscarurilor, când Hollywoodul își celebrează prezentul, toți acești regizori trimit, fiecare în felul său, spre o vreme în care cea de-a șaptea artă era, înainte de toate, un act de viziune și de răbdare.

MARTIN SCORSESE. CRONICARUL STRĂZILOR

New York City, 1942. Acolo, în inima fierbinte a cartierului Queens, s-a născut Martin Marcantonio Luciano Scorsese. Crescut mai apoi în Little Italy, într-o familie cu rădăcini siciliene adânci, micul Marty a fost un copil fragil, bântuit de astm. În timp ce alți puști învățau regulile străzii, el absorbea lumile din spatele ecranului. Pasiunea pentru cinema avea să fie singura sa cale de evadare, după ce a renunțat la visul inițial de a deveni preot.

Scorsese a absolvit Școala de Film NYU, iar debutul său a coincis cu efervescența „Noului Hollywood“ al anilor ’70. Însă nu era doar un alt regizor talentat, ci un observator nemilos al psihicului uman. Încă de la început, filmele sale au explorat obsesiv aceleași teme: vinovăția catolică, violența masculină și căutarea iluzorie a salvării pe străzile Americii.

Parteneriate legendare

Viziunea sa unică a fost propulsată de o serie de colaborări devenite legendare. Împreună cu actorul său favorit de atunci, Robert De Niro, și cu editoarea sa de neînlocuit, Thelma Schoonmaker, Scorsese a creat filme care au schimbat cinematografia și au redefinit narațiunea culturală americană.

Cine poate uita teroarea solitară a lui Travis Bickle, veteranul alienat al Vietnamului care colindă Manhattanul nocturn în „Taxi Driver“? Sau furia brută și autodistructivă a lui Jake LaMotta, portretizată în alb-negru în capodopera „Taurul furios“ („Raging Bull“), un film considerat de mulți critici drept o disecție perfectă a masculinității toxice? Dar cel mai mare impact l-a avut, poate, în 1990, cu „Băieți buni“ („Goodfellas“). Cu un montaj frenetic și o utilizare inovatoare a vocii din off și a muzicii, a transformat povestea unui gangster de rând într-o epopee hipnotică, un model pe care mulți regizori l-au imitat de atunci.

După perioada De Niro, Scorsese a găsit un nou alter ego în Leonardo DiCaprio, explorând cu el subiecte la fel de întunecate: de la obsesiile magnatului Howard Hughes din „Aviatorul“ la investigațiile sub acoperire pline de trădare din „Cârtița“ („The Departed“), film care i-a adus, în sfârșit, Oscarul pentru „Cel Mai Bun Regizor“ (2007). Și, desigur, nu putem uita decadența explozivă a lăcomiei corporatiste din „Lupul de pe Wall Street“.

Dincolo de cameră

Scorsese este un enciclopedist al filmului, un adevărat cinefil. Stilul său regizoral – cu mișcările dinamice de cameră, montajul incisiv și, mai presus de toate, selecția genială de muzică rock și pop – pătrunde direct în fibra emoțională a poveștii.

Însă adevărata sa contribuție la artă depășește propriile creații. Prin The Film Foundation, înființată în 1990, s-a transformat în principalul avocat al conservării filmului la nivel global, salvând de la uitare capodopere care altfel ar fi dispărut. De asemenea, este un susținător pasionat al cinematografiei internaționale. Chiar și vocile „Noului Val Românesc“ au primit recunoaștere prin el, Scorsese lăudând public regizori precum Cristian Mungiu, Cristi Puiu și Radu Jude.

La peste opt decenii de viață, cu filme recente precum „Irlandezul“ și „Killers of the Flower Moon“, Martin Scorsese rămâne un maestru al regiei, o forță vitală care ne obligă să ne confruntăm cu cele mai întunecate colțuri ale sufletului american.

RIDLEY SCOTT. ARTIZANUL EPOPEILOR SÂNGEROASE

Ridley Scott, născut în Anglia în 1937, este un regizor-constructor de lumi. Spre deosebire de colegii săi americani, care și-au început cariera pe băncile școlii de film, Scott a venit pe platourile de filmare cu o pregătire solidă în artele vizuale, lucrând ca designer la BBC și, mai apoi, devenind unul dintre cei mai căutați regizori de reclame din lume. Scott a debutat târziu în lungmetraj, dar impactul său a fost instantaneu. El a transformat genul science-fiction, dându-i o textură murdară, reală, care contrasta cu utopiile lucioase de până atunci.

De la distopie la Roma Antică

În 1979, „Alien“ a demonstrat că un film SF poate fi și un thriller horror intens, cu o estetică industrială apăsătoare. Dar, trei ani mai târziu, în 1982, Scott a definit viitorul post-punk cu „Blade Runner“. Acest film nu a fost inițial un succes comercial, dar viziunea sa asupra unui Los Angeles ploios, neo-noir și distopic, unde reclamele luminoase se ciocneau de mizeria urbană, a devenit harta estetică a întregului gen pentru deceniile următoare.

După câțiva ani de experimente diverse, Scott a revenit în forță în anul 2000 cu „Gladiatorul“, care a fost un succes de box-office și a revitalizat genul uitat al epopeilor istorice. Cu această poveste universală despre onoare și trădare, filmul a câștigat Oscarul pentru „Cel Mai Bun Film“, însă Ridley Scott nu a primit premiul pentru regie, deși a fost nominalizat.

Detaliul vizual, arhitectura și atmosfera densă fac parte din stilul lui recognoscibil. Indiferent dacă filmează nave spațiale ruginite, castele medievale sau deșerturi marțiene, fiecare cadru al lui Scott pare un tablou viu, bogat în umbre și texturi. Spre deosebire de alți mari regizori, care petrec ani de zile între proiecte, Ridley Scott este un regizor de o productivitate neobosită, adesea lucrând la două sau trei proiecte simultan.

Filmele sale recente – de la thrillerul militar „Black Hawk Down“ la aventurile spațiale „The Martian“ sau dramele istorice actuale – arată o versatilitate rară. În esență, Ridley Scott este maestrul absolut al viziunii cinematografice. A revoluționat modul în care arată atât viitorul, cât și trecutul pe marele ecran, dovedind că un regizor poate fi, în același timp, un artist vizionar și un creator de blockbustere.

CLINT EASTWOOD. MAESTRUL ECHILIBRULUI

Clint Eastwood, născut în San Francisco în 1930, este un monument al culturii americane. El nu vorbește mult – nici în fața, nici în spatele camerei –, dar fiecare mișcare a sa, fiecare decizie artistică au o greutate specifică. Cariera sa este o trecere magistrală de la imaginea de tough guy la cea de regizor respectat.

Omul fără nume

Înainte de a deveni regizor, Eastwood a fost chipul anti-eroului. Faima mondială i-a venit odată cu trilogia formată din „Pentru un pumn de dolari“, „Pentru câțiva dolari în plus“ și „Cel bun, Cel Rău și Cel Urât“. În acele deșerturi prăfuite, el a creat arhetipul Omului Fără Nume: un personaj tăcut, cu un trabuc în colțul gurii și o privire rece, care acționa dincolo de orice cod moral. Definită de prim-planuri tensionate și violență stilizată, această estetică a transformat definitiv universul filmelor western.

Mai târziu, l-a adus la viață pe Harry Callahan în seria „Dirty Harry“, transformând imaginea șerifului într-un polițist dur, gata să încalce regulile pentru a instaura o formă brutală de dreptate. Aceste personaje, mereu singure și lipsite de sentimentalism, au cimentat imaginea lui Eastwood ca simbol al individualismului american, o oglindă cinică a unei societăți care își pierdea încrederea în instituții.

Ispășirea și bătrânețea

Deși a început să regizeze încă din anii ’70, Eastwood și-a atins maturitatea artistică printr-un stil diametral opus fastului lui Coppola sau al lui Scorsese: minimalist, eficient și profund uman. Este cunoscut pentru ritmul său rapid de filmare, preferând lumina naturală și punând accentul pe emoțiile brute și pe dinamica subtilă dintre personaje. Temele sale recurente sunt puternice: ispășirea, bătrânețea și consecințele pe termen lung ale violenței.

Momentul său definitoriu a venit în 1992 cu „Necruțătorul“ („Unforgiven“), un western crepuscular care deconstruia, în mod ironic, mitul pe care chiar el îl crease, fiind un act de autoanaliză în care Omul Fără Nume se confrunta cu propria moștenire sângeroasă. Filmul a câștigat două Oscaruri – „Cel Mai Bun Film“ și „Cel Mai Bun Regizor“.

În anii următori, a continuat să exploreze personaje la apusul vieții în drame sfâșietoare, precum „Million Dollar Baby“ („O fată de milioane“), o poveste despre destin și sacrificiu care i-a adus al doilea set de Oscaruri majore, identic cu primul. În prezent, continuă să lucreze cu o rigoare remarcabilă, excelând în biografiile tăcute, bazate pe fapte reale, care celebrează curajul simplu și cotidian. Clint Eastwood a reușit performanța rară de a fi o forță definitorie atât în fața, cât și în spatele camerei.

FRANCIS FORD COPPOLA. ARHITECTUL IMPERIILOR

Francis Ford Coppola, născut în Detroit în 1939, rămâne un vizionar cu o poftă constantă de epic. Dacă unii cineaști explorează camerele mici ale sufletului, Coppola a ales să construiască și apoi să demoleze imperii.

Fiu al unui muzician și al unei actrițe, și-a croit drum prin școlile de film ale anilor ’60 și a devenit rapid o figură definitorie a Noului Hollywood. Însă deceniul anilor ’70 avea să fie, de departe, perioada sa de aur, dar și cea mai zbuciumată. Când i s-a oferit să regizeze ecranizarea romanului „Nașul“ („The Godfather“), Coppola a transformat o poveste cu mafioți într-o meditație shakespeariană asupra familiei, a capitalului și a felului în care visul american se pervertește în mâinile bărbaților puternici. Succesul a fost imediat, iar filmul nu doar că a lansat cariere, ci a schimbat fundamental narațiunea culturală. „Nașul“ a câștigat trei premii Oscar, inclusiv pentru „Cel Mai Bun Film“ (1973).

Riscul nonconformismului, răsplătit

Nici doi ani mai târziu, în 1974, a regizat continuarea, „Nașul: Partea a II-a“ („The Godfather Part II“), considerată o performanță rară, depășind originalul și adâncind saga Corleone, totul în timp ce lansa și thrillerul psihologic „Conversația“ („The Conversation“), o explorare paranoică a supravegherii, câștigător al Palme d’Or la Cannes. „Nașul: Partea a II-a“ a câștigat șase premii Oscar, inclusiv pentru „Cel Mai Bun Film“ și „Cel Mai Bun Regizor“.

Filmările pentru „Apocalypse Now“ (1979), o odisee halucinantă în infernul războiului din Vietnam, au fost un coșmar legendar în jungla filipineză, împingându-l pe regizor la epuizare și în pragul falimentului. Din acel haos s-a născut o capodoperă viscerală și inegalabilă despre moralitate și prăbușirea civilizației.

După acest deceniu formidabil, cariera lui Coppola a devenit o succesiune de experimente riscante și de eșecuri financiare, el fiind un artist care a refuzat să se conformeze, preferând să își finanțeze adesea viziunile din propriul buzunar. Astăzi, Coppola continuă să fie un patriarh și un mentor. Chiar și acum, la aproape 87 de ani, și-a pus averea în joc pentru a realiza visul său de-o viață: „Megalopolis“.

MICHAEL HANEKE. CHIRURGUL SUFLETULUI

Născut în 1942, Michael Haneke ocupă poziția de cel mai riguros și neînduplecat observator al condiției umane din cinematografia contemporană. În timp ce titanii americani ai generației sale folosesc adesea spectacolul sau emoția pentru a captiva publicul, Haneke folosește tăcerea, distanța și o precizie aproape chirurgicală pentru a diseca violența, alienarea și ipocrizia societății moderne.

Haneke nu a căutat niciodată să „distreze“ în sensul clasic. Pentru el, filmul este o confruntare. De la șocul provocat de „Funny Games“ (unde a forțat publicul să își analizeze propria dorință de a vedea violență) până la studiul clinic al represiunii din „The Piano Teacher“, regizorul austriac a refuzat constant soluțiile facile. Stilul său este unul al ascezei vizuale: cadre lungi, lipsa muzicii de fundal și o atenție obsesivă la detaliul care trădează fracturile morale ale personajelor sale.

Recunoașterea supremă

Deși este un cineast de festival, Haneke a atins apogeul recunoașterii globale în 2012 cu „Amour“. Filmul, o poveste devastatoare despre bătrânețe, devotament și demnitate în fața morții, a fost un fenomen rar: a câștigat Palme d’Or la Cannes și a fost nominalizat la cinci premii Oscar, inclusiv pentru „Cel mai bun regizor“ și „Cel mai bun film“ (o performanță rară pentru un film într-o altă limbă decât engleza). A plecat acasă cu statueta pentru „Cel mai bun film străin“, confirmând că viziunea sa universală transcende barierele lingvistice.

Includerea lui Haneke în galeria titanilor activi este esențială pentru a echilibra balanța între epopeea americană și introspecția europeană. El reprezintă ideea că regia nu este doar despre a spune o poveste, ci despre a pune întrebări incomode. La peste 80 de ani, Haneke rămâne un punct de referință pentru orice cineast care aspiră la puritate stilistică, fiind dovada vie că rigoarea intelectuală și onestitatea brutală pot cuceri chiar și cele mai strălucitoare scene ale lumii, de la Cannes la Hollywood.

STEVEN SPIELBERG. STĂPÂNUL BLOCKBUSTERELOR

Steven Spielberg, născut în Cincinnati, Ohio, în 1946, este sinonim cu Hollywoodul modern. Crescut ca un copil al televiziunii și obsedat de filme, el a reușit performanța rară de a fi, simultan, cel mai de succes regizor comercial din istorie și un cineast profund respectat de critica de specialitate. Spre deosebire de Polanski, care mizează pe cinism, sau de Allen, care alege ironia, Spielberg își marchează opera printr-un optimism profund, prin fascinația în fața miraculosului și prin tema recurentă a familiei. În anii ’70, Spielberg a făcut parte din generația Noului Hollywood, dar a găsit rapid o cale proprie, redefinind ceea ce însemna divertismentul pe marele ecran.

Blockbusterele de vară

După un debut impresionant cu thrillerul „Duel“ (1971), Spielberg a șocat lumea în 1975 cu „Fălci“ („Jaws“), inventând conceptul de blockbuster de vară. Nici trei ani mai târziu, în 1977, „Întâlnire de Gradul Trei“ („Close Encounters of the Third Kind“), iar apoi „E.T. Extraterestrul“ (1982) au consacrat stilul său unic, bazat pe spectacol și emoție.

Stilul său regizoral este un manual de eficiență narativă: maestru al cadrului larg, al mișcărilor complexe de cameră și al utilizării geniale a muzicii (colaborarea sa cu John Williams este legendară) pentru a amplifica emoția.

Trecerea la temele serioase

În timp ce filmele sale de aventură (precum seria „Indiana Jones“) dominau box office-ul, maturitatea artistică a lui Spielberg a atins apogeul în anii ’90, când a început să abordeze teme istorice și morale serioase. În 1993 a lansat „Jurassic Park“, dovedind că este încă regele spectacolului, dar tot în acel an a livrat capodopera sa de necontestat, „Lista lui Schindler“. Filmat în mare parte în alb-negru și cu o abordare sobră, acest film despre Holocaust a fost un act de mărturie emoțională și i-a adus, în sfârșit, Oscarurile pentru „Cel Mai Bun Film“ și „Cel Mai Bun Regizor“, consacrându-l ca un artist cu o responsabilitate morală.

A continuat să exploreze ororile războiului în „Salvați soldatul Ryan“ („Saving Private Ryan“), pentru care a câștigat Oscarul pentru „Cel Mai Bun Regizor“, și a abordat evenimente politice majore în filme ca „München“ și „Lincoln“.

Steven Spielberg este, în esență, un povestitor universal. El posedă capacitatea unică de a conecta spectatorul la nivel visceral, fie că este vorba de frica primitivă dintr-un film cu rechini, de inocența unei prietenii extraterestre sau de oroarea istoriei.

ROMAN POLANSKI. SUPRAVIEŢUITORUL CLAUSTROFOBIEI

Roman Polanski, născut în 1933 la Paris, dar crescut în Polonia, a supraviețuit ororilor Holocaustului, o experiență care avea să-i marcheze profund întreaga operă. Copilăria sa traumatizantă, petrecută ascunzându-se de naziști în ghetoul din Cracovia, i-a insuflat o fascinație permanentă pentru groaza psihologică, paranoia și vulnerabilitatea condiției umane.

Spre deosebire de epopeile lui Coppola sau Scott, Polanski este un regizor al spațiului restrâns și al tensiunii graduale. El explorează adesea modul în care un mediu izolat – fie că este un apartament, o insulă pustie sau o barcă – devine un catalizator pentru nebunie și dezintegrarea morală.

Triumful claustrofobiei și filmul noir

După succesul său timpuriu cu thrillerul „Cuțitul în Apă“ (1962), Polanski și-a construit rapid o reputație internațională. În Anglia a realizat „Repulsie“ („Repulsion“, 1965), un studiu intens despre schizofrenie, și satira absurdă „Balul Vampirilor“ („The Fearless Vampire Killers“, 1967).

În 1968, când s-a mutat în SUA, a creat unul dintre cele mai cunoscute filme de groază psihologică: „Rosemary’s Baby“ („Copilul lui Rosemary“). Amplasat într-un apartament burghez din New York, filmul a transformat frica de conspirații și de pierdere a controlului în artă. Apoi, în 1974, a regizat „Chinatown“, un neo-noir perfect care a devenit un reper al genului. Acest film, despre corupția și cinismul din Los Angelesul anilor ’30, a celebrat și, totodată, a distrus iluzia detectivului eroic, lăsând publicul cu o notă de disperare morală.

Stilul lui Polanski este marcat de o ambiguitate constantă: rar oferă soluții simple. El manipulează așteptările publicului, plasându-și personajele în situații fără scăpare, unde inocența este întotdeauna pedepsită.

Deși viața personală i-a fost marcată de tragedii și de controverse care l-au forțat să trăiască în exil, munca sa a continuat să prospere în Europa. În 2002 a livrat creația sa cea mai personală și, probabil, cea mai aclamată: „Pianistul“ („The Pianist“), o relatare brutală și neîndulcită a supraviețuirii în ghetoul din Varșovia. Pentru acest film, Roman Polanski a câștigat Oscarul pentru „Cel Mai Bun Regizor“ (2003).

Chiar şi în proiectele mai recente, de la thrillerul politic „Scriitorul din Umbră“ („The Ghost Writer“) la adaptări literare, Polanski îşi menţine precizia clinică în disecţia fricii şi a paranoiei. Rămâne, însă, o figură polarizantă, dar și un maestru incontestabil al cinematografiei care ştie să folosească spaţiul pentru a amplifica teroarea interioară.

WOODY ALLEN. PSIHOLOGUL DIN MANHATTAN

Woody Allen, născut Allan Stewart Konigsberg în New York, în 1935, este un fenomen singular. Regizor, scenarist, actor, clarinetist de jazz și eseist comic, el a construit o carieră bazată pe o premisă simplă: viața este absurdă, dragostea este complicată, iar cel mai bun mod de a supraviețui este să râzi de propria ta angoasă.

Allen nu a regizat niciodată epopei spațiale sau westernuri violente; lumea lui se restrânge la un perimetru psihologic și geografic extrem de precis: Upper East Side din Manhattan. El este un regizor al conversației, un observator obsedat de intelectualii evrei nevrotici, de dilemele lor morale și de eșecurile lor sentimentale.

Comediile intelectuale

Venit din stand-up comedy și scenaristică TV, Allen și-a definit stilul în anii ’70 și ’80. A preluat elemente de la maeștrii europeni ca Ingmar Bergman și Fellini și le-a infuzat cu umorul evreiesc newyorkez, sarcastic și autoironic.

Filmul care l-a consacrat ca regizor a fost „Annie Hall“ (1977). Folosind tehnici inovatoare, precum adresarea directă către public și împărțirea ecranului în mai multe cadre, Allen a transformat o poveste de dragoste eșuată într-un studiu profund și amuzant despre relații, câștigând Oscarul pentru „Cel Mai Bun Regizor“ și „Cel Mai Bun Scenariu Original“. La fel de important a fost „Manhattan“, un film care a transformat New Yorkul într-un personaj romantic în sine. Filmat în alb-negru și acompaniat de muzică jazz, acest film a consolidat imaginea lui Allen ca observatorul etern, îndrăgostit și deziluzionat, al metropolei.

Prolificitatea și obsesia

Ceea ce îl distinge pe Woody Allen de aproape toți ceilalți regizori de pe această listă este ritmul său de producție. El a lansat aproape în fiecare an câte un film nou, timp de peste cinci decenii. Acest ritm, combinat cu stilul său vizual discret, dar elegant (marcat de cadre lungi, fără tăieturi, și de dialoguri dense), a transformat numele său într-un gen cinematografic de sine-stătător.

Temele sale nu s-au schimbat aproape niciodată: moartea, sexul, psihanaliza, Dumnezeu și incapacitatea de a fi fericit. Chiar și atunci când a explorat drama pură („Interiors“) sau crima („Crimes and Misdemeanors“), nucleul poveștii a rămas întotdeauna format de luptele interioare ale intelectualului modern.

Deși viața personală i-a umbrit adesea cariera în ultimii ani, contribuția sa la cinematografia modernă rămâne imensă. El a demonstrat că cel mai puternic efect special de pe marele ecran poate fi un scenariu inteligent, plin de anxietate existențială, rostit pe fundalul unui New York romantic și veșnic plouat. Woody Allen este, în esență, ultimul mare comic-filosof al ecranului.

GEORGE LUCAS. CREATORUL GALAXIILOR

George Lucas, născut în 1944 în Modesto, California, ocupă un loc singular și aproape paradoxal în panteonul „Noului Hollywood“. În timp ce prietenii săi apropiați, Spielberg şi Coppola, adunau premii Oscar pentru regie și scenariu, Lucas a ales o cale care avea să schimbe nu doar modul în care sunt făcute filmele, ci însăși fibra imaginației colective. Deși Academia i-a refuzat constant recunoașterea supremă la categoriile competitive, Lucas nu a creat doar filme; el a creat un univers (foarte, foarte îndepărtat).

După debutul cu distopia cerebrală „THX 1138“ și succesul nostalgic „American Graffiti“ (care i-a adus primele nominalizări la Oscar), Lucas s-a retras din fața reflectoarelor regizorale pentru a construi o lume de la zero. Prin lansarea „Star Wars“ (1977), Lucas a readus în actualitate mitul eroului și poveștile arhetipale despre bine și rău, împletind tiparele universale ale mitologiei cu efecte vizuale de pionierat. Deși filmul a revoluționat industria și a primit zece nominalizări la Oscar (câștigând șase la categorii tehnice), Lucas a pierdut premiul pentru „Cel mai bun regizor“ în fața lui Woody Allen. Așa s-a stabilit un tipar pentru restul carierei sale: o dominație absolută a box office-ului și a inovației, dar o distanțare rece din partea criticilor Academiei.

Imperiul tehnologic și democratizarea spectacolului

Dincolo de sabie și Forță, moștenirea lui George Lucas este una tehnologică. Realizând că viziunea sa nu putea fi împlinită de instrumentele timpului, el a fondat Industrial Light & Magic (ILM) și Skywalker Sound, companii care au definit efectele vizuale și sonore pentru aproape toate marile producții ale ultimelor patru decenii. Prin crearea diviziei care avea să devină ulterior Pixar și prin promovarea sunetului digital și a sistemelor moderne de proiecție, Lucas a fost cel care a împins cinematografia în era digitală.

Chiar dacă nu a urcat pe scenă pentru a ridica un Oscar pentru regie, George Lucas a fost premiat în 1991 cu Premiul Memorial „Irving G. Thalberg“, o recunoaștere a faptului că, fără el, cinematograful modern pur și simplu nu ar fi existat.

Pentru George Lucas, succesul nu s-a măsurat în strălucirea unei statuete, ci în puterea de a proiecta un univers care nu se stinge odată cu genericul de final. Este singurul dintre „titanii activi“ care a renunțat la aplauzele criticii pentru a-și asuma rolul de regizor al unei galaxii imaginare. A scris un scenariu în care milioane de oameni continuă să joace, să viseze și să descopere, mult timp după ce alte filme premiate au ieșit din programul cinematografelor.

În materialul despre regizorii care sfidează timpul, Lucas este dovada că nu trebuie să câștigi „prim-planul“ Oscarurilor pentru a rămâne în istorie – e suficient să fii cel care a construit proiectorul care derulează întreaga poveste.