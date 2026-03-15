search
Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Primele avioane cisternă ale Statelor Unite au ajuns în România, pe aeroportul Otopeni

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primele avioane cisternă ale Statelor Unite au ajuns în România, pe aeroportul Otopeni, după ce statul a permis americanilor să disloce temporar echipamente și trupe, pentru a sprijini operațiunile din Orientul Mijlociu împotriva Iranului.

Avion de realimentare FOTO: Forțele aeriene Române/arhivă
Este vorba de trei avioane cisternă ale Statelor Unite- Boeing KC-135, care au ajuns în România.
Decizia a fost luată zilele trecute în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a primit votul Parlamentului. 

Boeing KC-135 sunt folosite pentru realimentarea avioanelor în aer, dezvoltată pe baza prototipului Boeing 367-80.  

Potrivit președintelui Nicușor Dan, este vorba despre avioane-cisternă, folosite pentru realimentarea aeronavelor în aer.

„Este vorba de dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. Este vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statele Unite, și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac”, a declarat Nicușor Dan, după ședința de CSAT de săptămâna trecută. 

Știre în curs de actualizare....

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

