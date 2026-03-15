O influenceriță din Spania a trăit momente de groază după ce și-a pierdut echilibrul în timpul unei plimbări cu bicicleta pe un traseu de coastă. Incidentul dramatic a fost surprins într-un videoclip care a fost vizualizat de peste 5 milioane de ori.

În videoclip, Cecilia Sopeña Espa încetinește pentru a se opri, pe măsură ce câinele ei se apropie, și pierde echilibrul, alunecând câțiva metri.

În cele din urmă, reușește să se agațe de marginea stâncii și să se oprească înainte de a aluneca în prăpastie. Câinele ei se grăbește să vină lângă ea, iar cei doi au un moment emoționant de reuniune, în timp ce Espa îi spune patrupedului că este în siguranță.

Atenție, imagini cu impact emoțional!!!



După ce videoclipul a devenit viral, influencerița a distribuit mai multe postări pe Instagram pentru a comenta incidentul și a împărtăși experiența cu urmăritorii săi.

„Am fost foarte aproape să fiu implicată într-un accident grav. Incidentul a fost înfricoșător și m-a confruntat cu fragilitatea vieții într-un mod foarte real”, a scris Espa în prima sa postare.

Ea și-a cerut scuze comunității cicliștilor pentru că nu purta cască în clip, recunoscând că alegerea ei a fost o greșeală.

„Deși contextul era un traseu de drumeție cu câinele meu, unde foloseam bicicleta doar ca să mă deplasez mai repede, sunt pe deplin conștientă că imaginea pe care am proiectat-o nu a fost cea potrivită. Căștile salvează vieți și știu acest lucru foarte bine.”, a spus influencerița, potrivit People.

Într-o altă postare, Espa a mulțumit celor care au întrebat de ea după incident și a mărturisit cât de mult a fost emoționată de prezența câinelui ei.

„A fost acolo cu mine, aproape, ca și cum ar fi știut că se întâmplă ceva important”, a spus ea.

„Când am ieșit de acolo am simțit o ușurare imensă și o conștientizare foarte puternică a cât de fragilă poate fi viața într-o secundă. Astăzi sunt bine. Sunt recunoscătoare. Și mai conștientă ca niciodată”, a mai adăugat aceasta.