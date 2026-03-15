search
Duminică, 15 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Conducerea Spitalului Județean Piatra-Neamț neagă legătura dintre decesele din ATI și focarul de nosocomiale. Managerul acuză un posibil conflict de interese la DSP

0
0
Publicat:

Conducerea unităţii medicale susține că cele patru decese înregistrate în secția ATI a SJU Piatra-Neamț nu ar avea legătură directă cu focarul de infecție cu Acinetobacter baumannii raportat recent şi, în același timp, acuză un posibil conflict de interese la DSP.

Decesele de la ATI nu ar avea legătură cu focarul de Acinetobacter baumannii. FOTO: arhivă
Decesele de la ATI nu ar avea legătură cu focarul de Acinetobacter baumannii. FOTO: arhivă

Situația de la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț a atras atenția autorităților sanitare după confirmarea unui focar de infecție cu Acinetobacter baumannii, bacterie asociată frecvent infecțiilor intraspitalicești.

Apariția mai multor cazuri în rândul pacienților internați, precum și cele patru decese înregistrate în aceeași perioadă au determinat verificări ale Direcției de Sănătate Publică și solicitarea unor date suplimentare pentru a stabili circumstanțele în care a apărut și s-a extins focarul. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile sanitare, situația a fost raportată oficial către instituțiile competente la nivel regional și național.

În acest context, directorul SJ Piatra Neamţ a ţinut să puncteze faptul că cele patru decese înregistrate pe secţia ATI nu au legătură cu infecţia cu bacteria Acinetobacter baumannii.

„Potrivit ultimei actualizări transmise de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ în data de 13.03.2026 şi înaintate de DSP Neamţ către Centrul Regional de Sănătate Publică Iaşi şi Institutul Naţional de Sănătate Publică, au fost raportate 7 cazuri. Dintre acestea, un pacient a fost externat în stare ameliorată, 2 pacienţi erau încă internaţi, iar 4 pacienţi au decedat. Conform datelor comunicate de unitatea sanitară, în 3 cazuri cauza decesului nu a avut legătură cu infecţia asociată asistenţei medicale, iar într-un caz există o posibilă legătură cu infecţia cu Acinetobacter baumannii. Stabilirea diagnosticului în caz de deces revine medicului curant”, au transmis reprezentanții DSP Neamț într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

Verificări ale DSP și sancțiuni pentru spital

Pentru a clarifica modul în care a apărut și s-a extins focarul, Direcția de Sănătate Publică a solicitat conducerii spitalului documente și date suplimentare.

În paralel, inspectorii DSP au efectuat un control la Spitalul Județean Piatra-Neamț la finalul lunii februarie, în urma căruia unitatea medicală a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de lei.

Potrivit DSP, inspectorii au constatat mai multe neconformități, printre care probleme legate de condițiile de izolare a pacienților, modul de aplicare a procedurilor de curățenie și dezinfecție, verificarea filtrelor HEPA, organizarea spațiilor destinate personalului medical, asigurarea personalului de îngrijire și funcționarea structurii responsabile de prevenirea infecțiilor asociate actului medical.

Autoritățile sanitare au dispus totodată măsuri obligatorii pentru remedierea deficiențelor, stabilind termene clare pentru punerea lor în aplicare.

DSP evită comentariile privind acuzațiile managerului

Direcția de Sănătate Publică Neamț nu a comentat, însă, nimic legat de acuzațiile formulate de managerul spitalului, conf. dr. Alexandru Pătrașcu, care declarat că în anii anteriori activitatea de monitorizare a infecțiilor asociate actului medical ar fi fost externalizată către o firmă privată aparținând unui angajat al DSP.

 „În anii anteriori, activitatea de monitorizare a infecţiilor asociate actului medical era externalizată către o firmă privată. Firma aparţinea unui angajat al DSP Neamţ, instituţia care verifică infecţiile intraspitaliceşti din spitalul nostru. Adică exista un contract cu sume importante plătite lunar unui angajat al DSP, iar colegul de birou al celui de la DSP verifica activitatea acestuia”, a declarat managerul spitalului, care consideră că situația ridică cel puțin probleme de ordin moral și spune că există suspiciuni privind modul în care erau raportate infecțiile nosocomiale.

„Situaţia infecţiilor nosocomiale din spital este una gravă, chiar mai gravă decât aţi crede, deoarece ani de zile spitalul a plătit în sistem privat pe cineva de la DSP să se ocupe de aceste infecţii, iar tot DSP a şi controlat. În acte, totul apărea ca fiind mai bine decât la spitale mari de renume din lume, lucru imposibil, iar orice om, chiar şi fără cunoştinţe medicale, îşi poate da seama că nu avea cum să fie aşa”, a adăugat Alexandru Pătrașcu, susţinând că, după rezilierea contractului cu firma privată, ar fi apărut diverse tensiuni și controale repetate de la DSP.

„În legătură cu afirmaţiile şi acuzaţiile formulate public în ultimele zile cu privire la aspecte personale, contractuale sau de integritate, DSP Neamţ precizează că acestea nu fac obiectul prezentului comunicat privind focarul epidemiologic. Orice asemenea aspecte se analizează distinct, prin mecanismele instituţionale şi legale competente”, au transmis reprezentanții instituției ca răspuns la acuzaţiile formulate de directorul spitalului.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
OK! Magazine

Click! Pentru femei

Click! Sănătate

