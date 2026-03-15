Șumudică ratează obiectivul în Golf. Românul caută scuze după zece înfrângeri cu Al-Okhdood. „Am încercat să marcăm, dar nu este ușor!”

Marius Șumudică traversează o perioadă complicată la conducerea echipei Al-Okhdood. Tehnicianul român a preluat formația la începutul anului cu obiectivul clar de a o salva de la retrogradare, însă situația din clasament rămâne delicată.

Cel mai recent eșec a venit sâmbătă seara, când Al-Okhdood a pierdut cu 0-2 în fața celor de la Al-Shabab. A fost a zecea înfrângere înregistrată de echipa pregătită de Șumudică de la instalarea sa pe banca tehnică.

Cu opt etape înainte de finalul sezonului, Al-Okhdood se află pe penultimul loc și este la nouă puncte distanță de zona salvatoare. Bilanțul antrenorului român de până acum este îngrijorător: două victorii, două remize și zece înfrângeri.

„Lucrurile devin din ce în ce mai dificile!”

La finalul ultimului meci, Șumudică nu și-a ascuns nemulțumirea și a vorbit despre dificultățile întâmpinate. El a criticat programul foarte încărcat din campionat, despre care spune că îi limitează serios timpul de pregătire al echipei.

În ceea ce privește lupta pentru menținerea în prima ligă, fostul antrenor al celor de la Rapid a evitat să ofere promisiuni ferme. Totuși, a subliniat că va încerca să profite la maximum de pauza internațională pentru a lucra mai intens cu jucătorii.

„Am încercat să jucăm și să marcăm goluri, dar nu este atât de ușor să faci asta în deplasare. De obicei sunt optimist, dar lucrurile devin din ce în ce mai dificile pe zi ce trece. De când am ajuns, jucăm câte un meci la fiecare trei zile și nu am avut suficient timp să lucrez. După duelul de astăzi va fi o pauză și vom încerca să profităm la maximum de ea. Jucătorii vor avea o pauză de câteva zile, apoi vom vedea ce putem face. Nu pot promite nimic, dar voi face tot ce pot!”, a spus Șumudică, la conferința de presă.