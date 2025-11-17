Județul care intră sub Cod portocaliu de vijelii puternice. Rafalele vor ajunge până la 140 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului pentru un județ din țară.

Avertizarea este valabilă începând de la ora 15:30 până la ora 21:00 în această seară. Este vizat județul Cluj, zona de munte de peste 1800 m.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor înregistra rafale de vânt de 120–140 km/h.

„Se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h”, a transmis ANM.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în această perioadă.