Județele aflate sub Cod portocaliu de vreme rea: ninsori, lapoviță și vânt puternic cu rafale de peste 100 km/h

Meteorologii au emis un cod portocaliu de vreme severă pentru zonele deluroase și montane din sudul și centrul țării, valabil până mâine seară. Sunt așteptate precipitații importante și viscol la altitudini mari, cu strat de zăpadă de până la 40 cm și rafale de vânt de peste 100 km/h, care vor reduce vizibilitatea.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod portocaliu de vreme severă pentru zonele deluroase și montane ale județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Atenționarea este valabilă de luni, 26 ianuarie, ora 10:00, până marți, 27 ianuarie, ora 20:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se vor înregistra precipitații importante cantitativ, sub formă de ploaie și lapoviță, care vor favoriza topirea stratului de zăpadă existent. Cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 60–80 l/mp.

„La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30...40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m”, a transmis ANM.

Meteorologii recomandă prudență maximă celor care circulă în zonele afectate și sfătuiesc populația să evite deplasările pe drumurile montane și în zonele expuse viscolului.