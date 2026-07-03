Meteorologii au emis Cod portocaliu de vijelii și grindină în mai multe județe

Meteorologii au emis vineri, 3 iulie, o avertizare Cod portocaliu de vijelii pentru mai multe localități din județele Ialomița, Prahova, Călărași și Ilfov, precum și mai multe avertizări Cod galben pentru alte zone din țară. Sunt prognozate rafale de vânt de până la 80 km/h, averse torențiale și grindină.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de Cod galben valabilă în mai multe localități din județul Mureș, printre care Sighișoara, Albești, Bălăușeri, Daneș și Saschiz. Până la ora 20:00 sunt prognozate averse care vor acumula local 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 55–60 km/h și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

Un alt Cod galben este în vigoare până la ora 19:30 pentru localități din județele Dolj și Mehedinți, inclusiv Argetoaia, Braloștița, Strehaia și Butoiești. Meteorologii anunță averse torențiale de 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50–70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

Totodată, ANM a emis un Cod portocaliu pentru mai multe localități din județele Ialomița, Prahova, Călărași și Ilfov, valabil până la ora 19:10. Sunt așteptate averse torențiale care pot cumula 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelii cu rafale de 60–80 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni (1–4 cm).

De asemenea, până la ora 19:00 este în vigoare un alt Cod galben pentru localități din județele Olt și Dolj, unde sunt prognozate averse torențiale de 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50–70 km/h, vijelii și grindină de mici dimensiuni (1–2 cm).

ANM a mai emis și o avertizare de Cod galben valabilă de vineri, ora 17:00, până sâmbătă, ora 08:00, fiind vizate sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei.

În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50–70 km/h, frecvente descărcări electrice și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1–3 cm). Cantitățile de apă vor ajunge la 15–20 l/mp, iar izolat vor depăși 30 l/mp.

Totodată, ANM a emis un Cod portocaliu pentru Carpații Orientali și Meridionali, valabil vineri, 3 iulie, între orele 17:00 și 22:00. În zonele montane vizate sunt prognozate averse torențiale importante cantitativ, cu acumulări de 25–40 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 50 l/mp.

În perioada 4 iulie, între orele 08:00 și 23:00, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei se vor afla sub avertizare Cod galben de intensificări ale vântului. Meteorologii anunță rafale cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.