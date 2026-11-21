Aproape nouă din zece călătorii ale românilor au avut loc în țară în 2025, însă deplasările peste graniță au atras aproape 30% din bugetul total de turism. O călătorie în străinătate a costat în medie 817 euro, față de 248 de euro în România, potrivit Eurostat.

Românii cheltuie mai mult pentru vacanțele în străinătate decât pentru cele din țară. Foto: Shutterstock

Românii au călătorit în principal în interiorul țării în 2025, însă au cheltuit sume mult mai mari atunci când au ales destinații din străinătate. Potrivit unei analize Adevărul Financiar, realizate pe baza datelor Eurostat, deplasările peste graniță au reprezentat doar 10,6% din totalul călătoriilor, dar au concentrat 28,2% din cheltuielile de turism ale rezidenților României.

În medie, o călătorie în străinătate a costat 816,60 euro, de aproximativ 3,3 ori mai mult decât una în România, unde cheltuiala medie a fost de 247,93 euro.

Diferența este explicată în parte de durata șederii. Românii au petrecut aproape șase nopți în deplasările externe, comparativ cu aproximativ trei nopți și jumătate în cele interne. Chiar și atunci când este calculată cheltuiala pe noapte, străinătatea rămâne mai costisitoare: 139,59 euro, față de 70,92 euro în România.

Românii au făcut peste 19 milioane de călătorii în țară

În 2025, rezidenții României au efectuat 19,31 milioane de călătorii interne și 2,30 milioane de deplasări în străinătate. Astfel, aproape 90% dintre călătorii au avut ca destinație România.

În privința cheltuielilor, situația a fost diferită. Din totalul de aproximativ 6,66 miliarde de euro cheltuite pentru călătorii, 4,78 miliarde de euro au revenit deplasărilor interne, iar 1,87 miliarde de euro celor externe.

Indicator Călătorii în România Călătorii în străinătate Număr de călătorii 19,31 milioane 2,30 milioane Pondere din total 89,4% 10,6% Cheltuieli totale 4.787,3 milioane euro 1.877,6 milioane euro Pondere în cheltuieli 71,8% 28,2% Cheltuială medie pe călătorie 247,93 euro 816,60 euro Cheltuială medie pe noapte 70,92 euro 139,59 euro

Vacanțele în străinătate au fost mai lungi și mai scumpe

Durata deplasărilor explică o parte importantă din diferența dintre bugetele alocate călătoriilor interne și externe.

Dintre cele 2,30 milioane de călătorii în străinătate, aproape 2,10 milioane au avut o durată de cel puțin patru nopți. În schimb, în România au predominat deplasările scurte, de una până la trei nopți, care au însumat aproximativ 12 milioane de călătorii.

Șederile mai lungi au atras și cea mai mare parte a cheltuielilor. Din bugetul de 1,87 miliarde de euro alocat deplasărilor externe, 1,75 miliarde de euro au revenit călătoriilor de cel puțin patru nopți. Acestea au reprezentat 93,6% din cheltuielile totale pentru plecările în străinătate.

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În România, călătoriile de aceeași durată au atras aproximativ 2,84 miliarde de euro, respectiv 59,4% din bugetul total al deplasărilor interne.

Diferențele se observă și atunci când sunt comparate călătoriile cu durate similare. Pentru o deplasare de una până la trei nopți, cheltuiala medie a fost de 162 de euro în România și de 602 euro în străinătate. Pe noapte, valorile au ajuns la 72,38 euro, respectiv 222,10 euro.

În cazul șederilor de cel puțin patru nopți, cheltuiala medie pe noapte a fost de 69,95 euro în țară și de 136,13 euro peste hotare.

Transportul și cazarea, mai scumpe în deplasările externe

Transportul reprezintă una dintre componentele care contribuie la diferența dintre bugetele celor două tipuri de călătorii. În medie, românii au cheltuit 53 de euro pentru transport în cazul unei deplasări interne și 206 euro pentru una în străinătate.

Diferența este vizibilă și la cazare. Cheltuiala medie pentru această categorie a fost de 73 de euro în România și de 235 de euro în cazul călătoriilor externe.

Potrivit unei alte statistici publicate de Eurostat pe 19 noiembrie, transportul terestru a fost principalul mijloc de deplasare pentru 94% dintre călătoriile rezidenților României în 2025. Este cea mai mare pondere din Uniunea Europeană, urmată de Slovenia, cu 90,4%, și Bulgaria, cu 89%. Procentul include atât deplasările interne, cât și pe cele externe.

Românii au cheltuit mai mulți bani pe restaurante decât pe cazare în țară

În cazul călătoriilor interne, restaurantele și cafenelele au reprezentat cea mai mare categorie de cheltuieli. Românii au alocat aproximativ 1,67 miliarde de euro pentru mesele în oraș, adică 34,8% din bugetul deplasărilor interne.

Cazarea a atras 1,41 miliarde de euro, echivalentul a 29,5%, în timp ce transportul a reprezentat 1,03 miliarde de euro, respectiv 21,5%. Alte cheltuieli au însumat aproximativ 681 de milioane de euro.

În străinătate, distribuția a fost diferită. Cazarea a costat aproximativ 540 de milioane de euro, iar restaurantele și cafenelele au atras aproape 537 de milioane de euro. Fiecare categorie a reprezentat aproximativ 29% din cheltuielile totale pentru deplasările externe.

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Peste 30 de milioane de nopți petrecute la rude și prieteni

Diferențele dintre turismul intern și cel extern apar și în privința locurilor în care românii aleg să se cazeze.

Din totalul de 67,5 milioane de nopți aferente călătoriilor interne, 34,3 milioane au fost petrecute în unități de cazare cu plată. Alte 33,2 milioane de nopți au revenit cazărilor gratuite, cele mai multe fiind înregistrate la rude și prieteni.

Această categorie a însumat 30,2 milioane de nopți, aproape jumătate din totalul nopților aferente călătoriilor interne.

În cazul deplasărilor externe, aproximativ 73% dintre nopți au fost petrecute în unități de cazare cu plată, comparativ cu 51% în România.

Hotelurile și unitățile similare au fost principala formă de cazare pentru călătoriile care au însumat aproximativ 7,8 milioane dintre cele 13,5 milioane de nopți petrecute în străinătate.

În România, hotelurile au reprezentat aproximativ 22,8 milioane de nopți, adică în jur de o treime din total.