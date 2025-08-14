Cum va fi vremea de Sfânta Maria. Jumătate de țară, sub avertizare ANM de Cod Galben de caniculă

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru vineri, de Sfânta Maria, o avertizare Cod galben valabilă pentru cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul Munteniei și alte patru județe din țară, vizate de un val de căldură.

„Vineri (15 august) valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat”, a precizat, joi, Administrația Națională de Meteorologie.

Meteorologii anunță că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice.

„Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice”, transmite ANM.

Pentru restul țării nu au fost anunțate fenomene meteorologice periculoase.

Cum va fi vremea sâmbătă

Sâmbătă, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării.

Amintim că joi după amiază, aproape jumătate din țară se află sub atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic.