Prognoza meteo joi, 14 august. Aproape jumătate din țară se află sub cod galben de caniculă | HARTA

Aproape jumătate din țară se află sub atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic joi, 14 august. În Capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, iar vântul va sufla moderat, a transmis Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În restul țării, vremea va fi călduroasă și doar izolat în sud-vestul Munteniei va fi caniculă. Cerul va fi variabil la munte, unde doar pe alocuri, în Carpații Orientali, după-amiaza vor fi ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice, iar în restul teritoriului va fi mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în sudul Banatului.

Temperaturile maxime se vor încadra între 27...29 de grade pe litoral și 37 de grade local în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 20 de grade, mai coborâte în depresiunile intramontane, spre 8 grade, dar și mai ridicate, până spre valori de 23 de grade, în Dealurile de Vest.

Vremea în București

În capitală, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla moderat ziua și în general slab noaptea.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 17...19 grade

Cod galben de caniculă

Totodată, meteorologii au emis și un cod galben de caniculă și disconfort termic pentru regiunile Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei.

Aici, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. Acesta este valabil joi, 14 august, în intervalul orar 12 - 21.