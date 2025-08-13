Cele mai populare destinaţii din Europa pentru vacanţa românilor de Sfânta Maria

Paris, Roma, Milano, Bruxelles şi Londra sunt cele mai căutate oraşe din Europa pentru mini-vacanţa de Sfânta Maria, iar în ceea ce priveşte ţările, turiştii români preferă Italia, Spania, Germania, Franţa şi Grecia, potrivit unui tur-operator online.

"Pentru această mini-vacanţă, cele mai căutate oraşe sunt Paris, Roma, Milano, Bruxelles şi Londra, deja cunoscute drept destinaţii perfecte pentru city break-uri. De altfel, în ceea ce priveşte ţările, preferinţele rămân constante, cu Italia, Spania, Germania, Franţa şi Grecia în frunte.

Este o perioadă în care românii aleg cu precădere locuri în care ştiu la ce să se aştepte, fie că este vorba de cultură, gastronomie sau infrastructură turistică", se arată în comunicatul Vola.ro, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, în contextul măsurilor bugetare şi al creşterii TVA, românii îşi planifică vacanţa de Sfânta Maria cu o atenţie sporită asupra cheltuielilor, analizând din timp ofertele şi comparând opţiunile pentru a găsi cel mai bun raport calitate-preţ.

Astfel, chiar şi în plin sezon, există opţiuni accesibile de zbor, cum ar fi Manchester, Roma, Viena, Milano, Nuremberg, Memmingen sau Cracovia, oraşe care pot fi vizitate cu mai puţin de 60 de euro dus-întors.

Potrivit datelor agenţiei de turism online, o treime dintre rezervări sunt planificate, în medie, cu 30-60 de zile înainte de plecare ceea ce confirmă o tendinţă clară de organizare din timp pentru mini-vacanţa de 15 august.

Preţul mediu al unui bilet de avion este de 164 de euro, în scădere cu 14% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024.

Potrivit sursei citate, se observă o reducere semnificativă în cererea pentru servicii suplimentare. În comparaţie cu anul precedent, solicitările pentru bagajele de mână au scăzut cu 6%, iar cele pentru bagajele de cală cu 18%.

