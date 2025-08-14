Video Podul Prieteniei va fi aglomerat de Sfânta Maria. Recomandările Poliției de Frontieră

Poliția de Frontieră Română avertizează călătorii care pleacă în Bulgaria pe Podul Prieteniei (Giurgiu-Ruse) să se pregătească pentru întârzieri majore din cauza lucrărilor de reparații.

Pe perioada mini-vacanței de Sfânta Maria, șoferii care pleacă spre Bulgaria trebuie să fie pregătiți pentru trafic intens pe Podul Prieteniei de la Giurgiu.

Autoritățile române avertizează că, pe partea bulgară a podului, se fac reparații încă din iulie 2024, iar circulația se desfășoară alternativ pe o singură bandă. În această perioadă, „cozile se pot întinde pe kilometri întregi”, avertizează Poliția de Frontieră.

Rute alternative recomandate

Pentru a evita blocajele, Poliția de Frontieră Română sugerează șoferilor să aleagă alte puncte de trecere, printre care: Calafat, Bechet, Zimnicea, Turnu Măgurele, Călărași, Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița sau Dobromir.

Colaborare între autorități pentru fluidizarea traficului

Autoritățile române și bulgare lucrează împreună pentru a asigura condiții optime de circulație. „Noi colaborăm permanent cu Poliția de Frontieră din Bulgaria și cu Poliția Națională pentru ca traficul să se desfășoare în cele mai bune condiții posibile”, precizează Poliția de Frontieră Română.

În încheiere, autoritățile le urează tuturor călătorilor o „mini-vacanță plăcută și drum bun”. Dacă ai programat o călătorie în Bulgaria în perioada următoare, verifică starea traficului și ia în considerare rutele alternative pentru a evita timpii lungi de așteptare.