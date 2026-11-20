Ninsorile viscolite revin în România începând de luni, 23 noiembrie, când meteorologii AccuWeather anunță depunerea unui strat de zăpadă de până la 6 centimetri în Predeal și în alte localități montane.

Se anunță ninsori începând de luni Foto: DRDP Craiova

Vremea rea pune stăpânire pe România, iar în unele orașe sunt așteptate ninsori viscolite începând de săptămâna viitoare. Meteorologii anunță un strat de zăpadă de până la 6 cm, potrivit Mediafax.

Chiar dacă până acum am avut parte de temperaturi plăcute, uneori chiar mai ridicate decât ar fi fost normal pentru această perioadă a anului, începând de luni lucrurile se schimbă. Meteorologii Accuweather au anunțat ninsori și viscol, semn că iarna începe să pună stăpânire pe țara noastră.

Avertizarea este valabilă pentru Predeal și pentru celelalte localități din zonele montane, în special pentru cele situate la altitudini mari. Astfel, luni, 23 noiembrie, sunt anunțate ninsori viscolite, iar stratul de zăpadă poate ajunge la 6 cm. De asemenea, temperaturile scad simțitor.

Cum va fi vremea de Crăciun

Meteorologii Accuweather au publicat primele estimări privind vremea din București pentru luna decembrie 2026. Potrivit prognozei, de Ajun și în ziua de Crăciun sunt așteptate condiții însorite, însă vremea s-ar putea schimba la trecerea dintre ani. De Revelion, prognoza indică ploaie înghețată, iar pe 1 ianuarie 2027 sunt anunțate ninsori.

În ziua de Crăciun, temperaturile vor urca până la 8 grade Celsius, în timp ce în prima zi din noul an vor scădea până în pragul înghețului.