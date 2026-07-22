 Furtuni puternice în București și în mai multe județe, aflate sub Cod portocaliu. Au fost trimise mesaje RO-ALERT | adevarul.ro
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Furtuni puternice în București și în mai multe județe, aflate sub Cod portocaliu. Au fost trimise mesaje RO-ALERT

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Meteorologii au emis, miercuri, 22 iulie, mai multe avertizări Cod portocaliu de furtună pentru București și mai multe județe din țară, iar autoritățile au transmis mesaje RO-ALERT pentru avertizarea populației. Ulterior, hidrologii au emis și un Cod Roșu de inundații pentru două județe.

FOTO: Prognoze și Alerte RO
FOTO: Prognoze și Alerte RO

UPDATE Cod Roșu de inundații în două județe

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis un Cod Roșu de inundații pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova, valabil miercuri, până la ora 12:00.

„Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale. Totodată, sunt posibile creșteri de debite și niveluri, cu depășiri ale cotelor de pericol.

Fenomenele hidrologice periculoase sunt prognozate pe afluenții râului Cricovul Dulce aferenți sectorului stației hidrometrice Moreni, precum și pe râurile Roșioara și Seaca, afluenți ai râului Provița”, transmite INHGA.

INHGA recomandă populației din zonele vizate de Codul Roșu să evite orice deplasare în apropierea cursurilor de apă, a torenților, pâraielor, podurilor și podețelor și să nu încerce traversarea zonelor inundate, nici pe jos, nici cu autovehiculele.

„Persoanele aflate în zone expuse riscului trebuie să se îndrepte către locuri mai înalte și sigure, să își protejeze viața înaintea bunurilor și să respecte fără întârziere măsurile dispuse de autorități, inclusiv eventualele indicații de evacuare. Este esențială urmărirea permanentă a comunicărilor oficiale transmise de autoritățile locale și de structurile pentru situații de urgență.

Evoluția situației hidrometeorologice este monitorizată permanent, iar prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de intensitatea și dinamica fenomenelor”, adaugă INHGA.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), primul avertisment de Cod portocaliu, valabil până la ora 08:30, vizează Capitala și se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice.

RO-Alert în București
RO-Alert în București
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De asemenea, un Cod galben este în vigoare miercuri, 22 iulie, între orele 07:50 și 09:00, în zona montană a județului Gorj, respectiv în localitatea Padeș.

Meteorologii anunță averse torențiale ce vor acumula 15–25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și grindină de mici dimensiuni, de 1–2 cm.

Un Cod portocaliu este valabil între orele 07:40 și 08:40 în județul Olt, în localitățile Radomirești, Dăneasa, Stoicănești, Mihăești, Văleni și Seaca. Sunt prognozate averse torențiale ce vor acumula 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70–90 km/h, precum și grindină de dimensiuni medii, de 2–4 cm.

Un alt Cod portocaliu este în vigoare între orele 07:15 și 08:10 pentru mai multe localități din județele Giurgiu și Teleorman. În județul Giurgiu sunt vizate localitățile Roata de Jos, Vânătorii Mici, Crevedia Mare, Bucșani și Mârșa, iar în județul Teleorman, Blejești, Poeni, Gratia, Siliștea, Cosmești, Scurtu Mare, Sârbeni și Purani.

Meteorologii avertizează asupra unor averse torențiale ce vor acumula 25–40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelii cu rafale de 70–90 km/h și grindină de dimensiuni medii, de 2–4 cm.

Cod galben de ploaie până joi

Un alt Cod galben de instabilitate atmosferică este valabil de miercuri, 22 iulie, ora 09:00, până joi, 23 iulie, ora 03:00, pentru Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

În aceste zone sunt prognozate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50–70 km/h. Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de 1–3 cm. În intervale scurte, de 1–3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat vor depăși 40–50 l/mp.

De asemenea, un Cod portocaliu este în vigoare miercuri, 22 iulie, între orele 12:00 și 22:00, pentru județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, precum și pentru estul județelor Ialomița și Călărași.

Meteorologii avertizează că în aceste zone vor fi averse torențiale importante cantitativ, iar în intervale scurte de 1–3 ore sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 25–50 l/mp, iar pe arii restrânse acestea pot depăși 70 l/mp.

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