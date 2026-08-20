Scărlătescu nu se mai ascunde. A apărut alături de Elena și a vorbit despre nuntă: „Nu voi rămâne burlac!”

Noul sezon MasterChef România începe pe 7 septembrie, iar producătorii promit o competiție mai spectaculoasă ca niciodată. Înaintea debutului, o parte dintre chefi și concurenți au participat, joi dimineață, la evenimentul de lansare al emisiunii.

Cătălin Scărlătescu a atras atenția la eveniment după ce a venit însoțit de iubita sa, Elena. Chef-ul a preferat în ultimii ani să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală, însă de această dată a apărut la brațul partenerei sale, potrivit Click!

Cătălin Scărlătescu, alături de iubita sa, Elena

Cătălin Scărlătescu a recunoscut că traversează o perioadă foarte bună pe plan personal și că nu intenționează să rămână burlac.

„Îmi plac femeile frumoase! Este evident că nu voi rămâne burlac!”, a declarat chef-ul.

Iubita sa, Elena, are 27 de ani, este arhitect și profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.

Chef-ul a vorbit și despre noul sezon MasterChef și despre una dintre cele mai dificile probe din competiție. Pentru prima dată într-un show culinar din România, 120 de concurenți vor găti simultan, într-o probă de proporții.

„Va fi incredibil! Nu am mai văzut niciodată 120 de oameni care să gătească toți odată pentru noi! E cea mai tare ediție de până acum! O să vedeți: competiția e acerbă. A fost foarte dificil de jurizat!”, a spus Scărlătescu.

Articolul integral în Click!