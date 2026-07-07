Vremea până la începutul lui august: România intră într-o perioadă mai caldă și mai uscată

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că vremea va fi, în general, apropiată de normal în prima parte a intervalului 6 iulie - 3 august 2026, însă spre sfârșitul lunii temperaturile vor deveni ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în special în vestul și sud-vestul țării. În același timp, precipitațiile vor fi deficitare în primele trei săptămâni, mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Săptămâna 6-13 iulie

Conform prognozei pentru perioada 6-13 iulie, temperaturile vor fi mai scăzute decât valorile normale în regiunile din nord-est și, local, în centrul și sudul țării.

În restul teritoriului, valorile termice se vor situa în jurul mediilor climatologice. Ploile vor fi puține în cea mai mare parte a țării, deficitul fiind mai accentuat în vest.

13-20 iulie

În intervalul 13-20 iulie, meteorologii estimează temperaturi ușor peste normal în jumătatea vestică a țării, în special în extremitatea de vest, în timp ce în restul regiunilor vremea va rămâne apropiată de specificul perioadei.

Regimul pluviometric va continua să fie deficitar în vest, iar în celelalte zone cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal.

20-27 iulie

Pentru săptămâna 20-27 iulie, ANM prognozează temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în majoritatea regiunilor, cu valori mai mari în vest și sud-vest. Cantitățile de precipitații vor fi ușor sub mediile climatologice în sud-vest, în timp ce în restul țării se vor încadra în limite normale.

27 iulie - 3 august

În ultima săptămână a intervalului analizat, 27 iulie - 3 august, temperaturile medii vor rămâne peste normal în jumătatea vestică a României, iar în celelalte regiuni vor fi, în general, apropiate de valorile specifice perioadei.

Estimările ANM indică, astfel, o a doua parte a lunii iulie mai caldă decât în mod obișnuit, în special în vestul țării, pe fondul unui regim de precipitații redus în mare parte a intervalului prognozat.

Aceste prognoze sunt orientative și nu pot anticipa fenomene extreme de scurtă durată, precum furtuni violente sau vijelii.