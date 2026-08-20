 Vlad și Ionuț vor fi înmormântați vineri. Episcopul Hușilor s-a rugat pentru frații morți la Olimp | adevarul.ro
search
Joi, 20 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Vlad și Ionuț vor fi înmormântați vineri. Episcopul Hușilor s-a rugat pentru frații morți la Olimp

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cei doi frați din Dodești, județul Vaslui, care au murit înecați în stațiunea Olimp, vor fi înmormântați vineri, în localitatea natală. Sicriele cu trupurile celor doi tineri au fost aduse acasă, iar Episcopul Hușilor, Preasfințitul Ignatie, a venit în sat pentru a se ruga alături de familie înaintea ultimului drum.

Frații vor fi înmormântați în localiatatea natală FOTO: Shuterstock
Frații vor fi înmormântați în localiatatea natală FOTO: Shuterstock

Vlad Sava, în vârstă de 17 ani, și fratele său, Ionuț Valentin Sava, au murit după ce au intrat în mare, la Olimp. Cei doi se aflau pe litoral pentru a munci sezonier și au profitat de ziua liberă pentru a merge la plajă.

Pe plajă era arborat steagul roșu, însă Ionuț a intrat în apă. Potrivit mărturiei surorii lor, tânărul a înaintat doar până la genunchi, însă curenții puternici l-au tras în larg. Vlad a văzut ce se întâmplă și a sărit în apă pentru a-și salva fratele. Cei doi au fost luați de curenți și au ajuns în larg, potrivit vremeanouă.

Salvamarii au intervenit pentru recuperarea lor. Vlad a fost scos din apă și au fost începute imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor, tânărul nu a mai putut fi salvat. Pentru Ionuț au fost continuate căutările, trupul acestuia fiind găsit ulterior în apă.

Vlad urma să înceapă clasa a X-a

Vlad Sava avea doar 17 ani și era elev al Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad. Din toamnă, tânărul ar fi trebuit să înceapă clasa a X-a. Fratele său, Ionuț Valentin, a fost elev al aceleiași unități de învățământ și absolvise cele 12 clase chiar în această vară.

Cei doi frați din Vaslui care au murit înecați în mare Sursa foto: capturi video ȘtirileProtv
Cei doi frați din Vaslui care au murit înecați în mare Sursa foto: capturi video ȘtirileProtv

Tragedia a îndoliat întreaga comunitate din Dodești. Episcopul Hușilor a vorbit despre apropierea unuia dintre cei doi frați de Biserică și despre faptul că tânărul participa constant la sfintele slujbe.

Episcopul Hușilor a venit la Dodești

La Dodești a ajuns și Episcopul Hușilor, Preasfințitul Ignatie, însoțit de protopopul de Huși, părintele Iulian Șerban. Împreună cu preotul paroh al satului, cei trei slujitori ai Bisericii au săvârșit o slujbă de rugăciune pentru cei doi frați, în condițiile în care Vlad și Ionuț urmează să fie conduși vineri pe ultimul drum, potrivit vremeanouă.

Preasfințitul Ignatie s-a declarat profund marcat de tragedie și, mai ales, de faptul că Vlad a încercat să-și salveze fratele din valurile mării.

„Există așa un cuvânt foarte frumos, că suferința neînțeleasă, cea pe care nu o putem decripta din punct de vedere logic, este cea care are o anumită noimă în fața lui Dumnezeu și nicio lacrimă vărsată în urma unei suferințe cumplite nu se pierde, ci se duce pe niște căi nevăzute la picioarele Crucii lui Hristos, care și El a suferit pentru noi”, a spus Părintele Ignatie.

Episcopul Hușilor a făcut și un apel la decență și la respect față de familia celor doi tineri, într-un moment în care părinții și surorile lor se confruntă cu o pierdere uriașă.

Ierarhul a subliniat că, înainte de toate, cei doi frați trebuie însoțiți pe ultimul drum prin rugăciune.

Familia povestește că tinerii aveau planuri pentru viitor. Vlad voia să strângă bani pentru a-și cumpăra o mașină, în timp ce Ionuț își dorea să urmeze școala de șoferi.

Vineri, Vlad și Ionuț Valentin Sava vor fi înmormântați vineri, în localitatea natală. Cei doi frați vor fi conduși împreună pe ultimul drum, în prezența familiei, a prietenilor, a colegilor și a sătenilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
digi24.ro
image
Bolojan: „Comisia Europeană nu a respins proiectul legii salarizării, a cerut clarificări”. Care ar fi cele două scenarii
stirileprotv.ro
image
USR l-a blocat pe reporterul Gândul să-și formuleze întrebarea, după ședința de revalidare a lui Dominic Fritz. Gândul protestează față de atitudinea membrilor USR prezenți și denunță public maniera agresivă a unui partid politic. Iată întrebarea care i-a deranjat pe cei de la USR
gandul.ro
image
Războiul lovește stațiunea preferată a lui Putin de la Marea Neagră: drone, alerte aeriene și cozi la benzinării
mediafax.ro
image
Primul „11” al Universității Craiova cu Ararat-Armenia! Singura dilemă a lui Filipe Coelho. Exclusiv
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski caută soluții pentru a menține echilibrul politic fragil din Ucraina. Marin Gherman: „E o societate foarte obosită, mobilizarea merge prost”
libertatea.ro
image
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
Simona Halep nu uită și nu iartă: l-a "îngenuncheat" pe Nick Kyrgios cu câteva cuvinte și o poză
digisport.ro
image
Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce a făcut pentru a-și cuceri noua iubită: „După femeie poți să alergi cu oala cu sarmale până nu mai poți”
click.ro
image
Alertă de război şi la granița de sud a României: Bulgaria se pregătește pentru un posibil atac al Iranului
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
De ce unele destinaţii de vacanţă nu arată ca pe Instagram. La ce să fii atent şi cum te fereşti de ţepe
observatornews.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
cancan.ro
image
Indexarea pensiilor în 2025 și 2026 a fost anulată. Vor mai primi pensionarii banii pierduți în ultimii 2 ani?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
prosport.ro
image
Cât curent consumă casa chiar și când nu folosești nimic. Aparatele care trag energie 24 de ore din 24
playtech.ro
image
Mirel Rădoi ar fi gelos pe mașina lui Ofri Arad! Bolidul fotbalistului de la FCSB a întors toate privirile. Foto
fanatik.ro
image
Tot mai mulți părinți ajung să plătească între 4.000 și 20.000 de euro pentru un an de studiu la o școală privată. ”Statul asigură doar 3 sau 4 ore de școală, după care trebuie să plătești”
ziare.com
image
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
digisport.ro
image
Laila Hasanovic, Iubita liderul ATP, Jannik Sinner, a încins plaja
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunnţ-şoc de la Guvern. Se îngheaţă pensii, salarii, ajutoare sociale!
romaniatv.net
image
Horoscop 20 august. Ziua în care se întoarce norocul! O zodie primește o șansă pe care nu o poate rata
mediaflux.ro
image
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau”
click.ro
image
Nemulțumire la restaurantul lui Dani Oțil. Un vlogger olandez, revoltat după ce a luat masa în localul din București: „M-au obligat”
click.ro
image
Cât a plătit o familie de români pentru o cină în centrul Cracoviei. „Mai ieftin decât în Mallorca”
click.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Screenshot 2026 08 19 160043 png
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Scărlătescu a dezvăluit ce a făcut pentru a-și cuceri noua iubită: „După femeie poți să alergi cu oala cu sarmale până nu mai poți”
image
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau”

OK! Magazine

image
A fost amanta oficială! Regele se simțea adorat de femeia care i-a dăruit 10 copii. Ce răzbunare cruntă a pregătit însă Regina