Cei doi frați din Dodești, județul Vaslui, care au murit înecați în stațiunea Olimp, vor fi înmormântați vineri, în localitatea natală. Sicriele cu trupurile celor doi tineri au fost aduse acasă, iar Episcopul Hușilor, Preasfințitul Ignatie, a venit în sat pentru a se ruga alături de familie înaintea ultimului drum.

Vlad Sava, în vârstă de 17 ani, și fratele său, Ionuț Valentin Sava, au murit după ce au intrat în mare, la Olimp. Cei doi se aflau pe litoral pentru a munci sezonier și au profitat de ziua liberă pentru a merge la plajă.

Pe plajă era arborat steagul roșu, însă Ionuț a intrat în apă. Potrivit mărturiei surorii lor, tânărul a înaintat doar până la genunchi, însă curenții puternici l-au tras în larg. Vlad a văzut ce se întâmplă și a sărit în apă pentru a-și salva fratele. Cei doi au fost luați de curenți și au ajuns în larg, potrivit vremeanouă.

Salvamarii au intervenit pentru recuperarea lor. Vlad a fost scos din apă și au fost începute imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor, tânărul nu a mai putut fi salvat. Pentru Ionuț au fost continuate căutările, trupul acestuia fiind găsit ulterior în apă.

Vlad urma să înceapă clasa a X-a

Vlad Sava avea doar 17 ani și era elev al Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad. Din toamnă, tânărul ar fi trebuit să înceapă clasa a X-a. Fratele său, Ionuț Valentin, a fost elev al aceleiași unități de învățământ și absolvise cele 12 clase chiar în această vară.

Tragedia a îndoliat întreaga comunitate din Dodești. Episcopul Hușilor a vorbit despre apropierea unuia dintre cei doi frați de Biserică și despre faptul că tânărul participa constant la sfintele slujbe.

Episcopul Hușilor a venit la Dodești

La Dodești a ajuns și Episcopul Hușilor, Preasfințitul Ignatie, însoțit de protopopul de Huși, părintele Iulian Șerban. Împreună cu preotul paroh al satului, cei trei slujitori ai Bisericii au săvârșit o slujbă de rugăciune pentru cei doi frați, în condițiile în care Vlad și Ionuț urmează să fie conduși vineri pe ultimul drum, potrivit vremeanouă.

Preasfințitul Ignatie s-a declarat profund marcat de tragedie și, mai ales, de faptul că Vlad a încercat să-și salveze fratele din valurile mării.

„Există așa un cuvânt foarte frumos, că suferința neînțeleasă, cea pe care nu o putem decripta din punct de vedere logic, este cea care are o anumită noimă în fața lui Dumnezeu și nicio lacrimă vărsată în urma unei suferințe cumplite nu se pierde, ci se duce pe niște căi nevăzute la picioarele Crucii lui Hristos, care și El a suferit pentru noi”, a spus Părintele Ignatie.

Episcopul Hușilor a făcut și un apel la decență și la respect față de familia celor doi tineri, într-un moment în care părinții și surorile lor se confruntă cu o pierdere uriașă.

Ierarhul a subliniat că, înainte de toate, cei doi frați trebuie însoțiți pe ultimul drum prin rugăciune.

Familia povestește că tinerii aveau planuri pentru viitor. Vlad voia să strângă bani pentru a-și cumpăra o mașină, în timp ce Ionuț își dorea să urmeze școala de șoferi.

Vineri, Vlad și Ionuț Valentin Sava vor fi înmormântați vineri, în localitatea natală. Cei doi frați vor fi conduși împreună pe ultimul drum, în prezența familiei, a prietenilor, a colegilor și a sătenilor.