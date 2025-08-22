Prognoza meteo vineri, 22 august. Cod galben de caniculă în București și șapte județe, ploi torențiale și vijelii în restul țării

Capitala și județele Giurgiu, Ilfov, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați și parțial Constanța rămân vineri, 22 august, sub cod galben de caniculă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În aceste zone, temperaturile maxime vor urca între 35 și 38 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat.

ANM anunță că indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, în regiunile menționate.

În schimb, în vestul, centrul și nordul țării, vremea se răcește considerabil. Sunt prognozate ploi abundente, cu acumulări de 40–50 l/mp, însoțite de averse torențiale, vijelii și grindină.

În Dobrogea și Bărăgan, canicula persistă cu maxime de până la 38 de grade Celsius, dar după-amiază sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului. În sudul Moldovei și nordul Munteniei, temperaturile ajung la 37 de grade, însă spre seară sunt așteptate fenomene meteo severe.

Nordul Moldovei, Bucovina, Transilvania, Maramureșul și vestul României vor fi dominate de instabilitate atmosferică, cu tunete, fulgere, vânt puternic și precipitații ce pot depăși local 35–50 l/mp. Maximele vor fi mai scăzute, între 22 și 28 de grade.

În Oltenia, temperaturile se mențin suportabile, până la 30 de grade, dar ploile vor fi prezente în mare parte a regiunii. Sudul țării mai are parte de o zi caniculară, urmată de precipitații în a doua parte a zilei.