Miercuri, 20 August 2025
Prognoză meteo miercuri, 20 august. Se încălzește în toată țara, iar temperaturile ajung la 33 de grade

Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie spune că vremea se încălzește, dar nu lipsesc ploile din peisaj.

Vremea va fi caldă și miercuri, 20 august FOTO: Shutterstock
Vremea va fi caldă și miercuri, 20 august FOTO: Shutterstock

Pentru ziua de miercuri, 20 august, meteorologii anunță vreme variabilă în centrul țării, cu temperaturi maxime de până la 33 de grade Celsius și minime de 14 grade Celsius.

Vântul va sufla slab, din direcția sud-vest, cu o viteză de aproximativ 3 km/h. Condițiile meteo vor fi, în general, stabile pe parcursul zilei.

În sudul țării, valorile termice vor urca până la 31 de grade Celsius în orele amiezii, iar noaptea se vor înregistra minime de 15 grade Celsius, cu același vânt domol din sud-vest.

În nord, temperaturile vor fi ușor mai scăzute, cu maxime de 25 de grade Celsius și minime de 11 grade Celsius. Aici, umiditatea va fi mai ridicată, ceea ce va accentua senzația de răcoare dimineața și seara.

