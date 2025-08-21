Prognoza meteo, 21 august: vremea se încălzește, iar în unele zone va fi caniculă. La cât ajung temperaturile

Vremea se încălzește joi, 21 august, iar în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități.

Un cod galben de caniculă va fi în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei.

Potrivit meteorologilor, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

Cu precădere seara și noaptea, în vest, nord și parțial în centru, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere și vor fi înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și izolat grindină.

„Cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 20...25 l/mp. În celelalte regiuni cerul va fi variabil spre senin, iar fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse. Vântul va avea intensificări la munte, mai ales pe creste, precum și în extremitatea de sud-est a țării, dar de scurtă durată și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 9 grade. În special noaptea, pe areale mici se va forma ceață”, a transmis ANM.

În Capitală, vremea va deveni caniculară, condiții în care disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă, în creștere față de intervalul anterior, se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 16...19 grade.