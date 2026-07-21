Vreme capricioasă azi: Cod galben de ploi, vijelii și temperaturi ridicate în mai multe regiuni

Meteorologii anunță că marți, 21 iulie, vremea va fi călduroasă în vestul, sudul și estul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 34 de grade. Totodată, este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi călduroasă în vestul, sudul și estul țării, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități în sudul, centrul și estul Munteniei și în sudul Moldovei.

Instabilitatea atmosferică va fi accentuată în jumătatea de sud-est a țării. În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h.

Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp, iar izolat vor depăși 40-50 l/mp.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor produce doar pe areale mici.

Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 22 de grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile Carpaților Orientali și cele mai ridicate pe litoral. Pe suprafețe mici se va forma ceață.

În București, vremea va fi în general instabilă și se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse cu caracter torențial (în general, cantități de apă de 10-20 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h.

Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 16-17 grade.

Meteorologii au emis și un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil marți, 21 iulie, între orele 10:00 și 22:00 pentru Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură.

Sunt așteptate perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. Pe arii restrânse va cădea grindină de mici și, posibil, medii dimensiuni (1-3 cm).

În intervale scurte de timp, de 1-3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat vor depăși 40-50 l/mp.