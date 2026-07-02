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Cod galben de furtuni în toată România. ANM anunță ploi torențiale, vijelii și grindină

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreaga țară, valabilă până vineri dimineață. Meteorologii avertizează că vor fi averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină.

Cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreaga țară. FOTO: Shutterstock
Cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreaga țară. FOTO: Shutterstock

Potrivit ANM, avertizarea este în vigoare în intervalul 2 iulie, ora 10:00 – 3 iulie, ora 10:00.

În această perioadă, sunt așteptate averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat de peste 80 km/h. De asemenea, în unele zone va cădea grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30-40 l/mp.

În același timp, meteorologii au emis și un Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabil joi, între orele 10:00 și 21:00, pentru Maramureș, Transilvania, precum și nordul și centrul Moldovei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 34 de grade Celsius, valori considerate deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

Cod galben și cod portocaliu de furtuni în mai multe regiuni

ANM a emis și avertizări de vreme severă pentru intervalul 1 iulie, ora 10:00 – 2 iulie, ora 10:00.

Astfel, un Cod galben de instabilitate atmosferică a vizat Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, precum și Carpații Meridionali și Occidentali.

În aceste regiuni s-au semnalat averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, descărcări electrice frecvente și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri. Cantitățile de apă au fost estimate la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse au depășit 30-40 l/mp.

Totodată, în intervalul 1 iulie, ora 15:00 – 2 iulie, ora 06:00, a fost în vigoare un Cod portocaliu de vreme severă în Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali.

Meteorologii au avertizat asupra unor vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, averse torențiale, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, cu diametrul de 2-5 centimetri, precum și frecvente descărcări electrice. În unele zone, cantitățile de apă au fost estimate la 25-40 l/mp și, local, au depășit 50-60 l/mp.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

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