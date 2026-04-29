Laura Vicol, după apariția numelui Nordis în cazul vilei preşedintelui PSD. „Cu domnul Grindeanu am anulat orice comunicare de multă vreme”

Laura Vicol a reacționat ferm după ce în spațiul public au apărut informații privind implicarea indirectă a unei firme cu legături anterioare cu grupul Nordis în proiectarea vilei construite de familia liderului PSD Sorin Grindeanu lângă Timişoara.

Subiectul Nordis a revenit recent în atenţia opiniei publice, după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora vila pe care o construieşte familia lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, în comuna Dumbrăvița de la marginea oraşului Timișoara, ar fi fost proiectată de o firmă condusă de o parte dintre acţionarii Nordis.

Potrivit documentelor de urbanism emise în mai 2023, proiectarea casei a fost realizată de compania Addicted Evolution SRL, firmă care, până în anul 2022, a funcționat sub denumirea Nordis Arhitectură SRL. În acea perioadă, societatea avea același acționariat cu grupul Nordis Group, dezvoltator imobiliar aflat în prezent în atenția DIICOT în cadrul unui dosar de amploare privind posibile fraude financiare în domeniul imobiliar.

În 2022, compania și-a schimbat atât denumirea, cât și structura acționariatului, devenind Addicted Evolution SRL. În noua formulă, printre acționari figurează Bogdan Radu Alexandru, Vladimir Ciorbă, Emanuel Poștoacă, Cristian Poștoacă, Florin Poștoacă, Ovidiu Penciuc și Mihai Alexandru, nume care apar și în investigațiile procurorilor în dosarul Nordis Group.

În 2025, compania a intrat în insolvență, cu datorii de aproximativ 400.000 de lei către bugetul de stat.

Laura Vicol, răspunde tăios

În acest context, Laura Vicol a fost contactată de actualitate.net pentru a comenta informațiile privind posibila legătură dintre Nordis și proiectul imobiliar al familiei Grindeanu, precum și pentru a clarifica relația sa actuală cu liderul PSD.

„Cu domnul Grindeanu am anulat orice comunicare de multă vreme. Prin urmare nu mă interesează reacțiile domniei sale, trăim în democrație”, a răspuns tăios Laura Vicol.

Întrebările au vizat și posibile beneficii sau relații din trecut între Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și familia Ciorbă–Vicol, în contextul acuzațiilor apărute în spațiul public în legătură cu grupul Nordis, cu trimitere la zborurile de care au beneficiat cei doi lideri PSD.

„Nu înțeleg ce avantaje sau ajutoare au existat, vizibile sau nu”, a spus aceasta, adăugând: „Din câte cunosc, Nordis nu are flotă aeriană”.

Ca de fiecare dată, fosta președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor a ţinut să se disocieze de Nordis, subliniind că asocierea numelui său cu această companie derivă exclusiv din relația de familie cu unul dintre acționarii grupului, soţul său Vladimir Ciorbă, și a negat orice implicare în activitatea acesteia.

Laura Vicol, reacție stropșită după ce a fost prinsă încălcând legea pe stadion. Avocata-vedetă trăiește după propriile reguli

„Vizibil de pe Lună este însă pseudo implicarea mea constantă în discuții legate de o companie românească cu care eu am zero legătură de orice fel. Căsătoria mea cu unul dintre asociați fundamentează la infinit orice speculație legată de Nordis. Și sincer, văd că a devenit obsesie”, a spus Laura Vicol.

În ceea ce priveşte ruptura de Marcel Ciolacu şi Sorin Grindeanu după izbucnirea scandalului Nordis, când aceştia s-au distanţat vizibil de ea, a comentat pe acelaşi ton:

„Am ales să cred în valori pe care în continuare le respect, precum corectitudinea și consecvența, moralitatea mea e intactă. Faptul că acestea nu sunt întotdeauna împărtășite nu schimbă principiile după care îmi ghidez activitatea. Fiecare își trăiește viața după cum consideră, eu merg drept și cu capul sus. Și întotdeauna pe tocuri.”

Scandalul Nordis

Vă reamintim că, în februarie 2025, DIICOT a reținut mai multe persoane în dosarul Nordis Group, printre care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Aceștia sunt suspectați că ar fi fost implicați într-o presupusă schemă financiară prin care ar fi fost delapidați peste 70 de milioane de euro, iar ancheta vizează infracțiuni precum spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. În același dosar sunt cercetate și alte persoane, printre care Ioana Băsescu și Andreea Cosma.

Deși persoanele reținute au fost ulterior eliberate, procurorii au menținut măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru pe bunuri și conturi în valoare de zeci de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, printre persoanele care ar fi avut un rol în coordonarea activităților investigate se numără Vladimir Ciorbă, Emanuel Poștoacă și Mihai Alexandru. Adică aceleași nume care apar și în structura de acționariat a Addicted Evolution SRL, firma care a realizat proiectarea imobilului construit de familia liderului PSD Sorin Grindeanu.

Investigațiile jurnalistice de anul trecut au adus în atenție și o posibilă dimensiune politică a cazului. Potrivit unor dezvăluiri G4Media, lideri politici precum Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu și Alfred Simonis ar fi călătorit în 2022 cu avioane private închiriate de grupul Nordis.

Sorin Grindeanu ar fi fost pasager în cel puțin două astfel de zboruri: unul pe ruta Nisa–București, după Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, și un altul către Madrid. Costurile acestor curse au fost estimate la zeci de mii de euro fiecare.

Ulterior, într-un interviu din februarie 2026, Sorin Grindeanu a declarat că regretă acele deplasări și a respins existența unei relații directe cu conducerea grupului Nordis.

„Eu n-am avut relație cu Nordis, cu compania respectivă. Pe Laura Vicol am cunoscut-o în Parlament, n-am avut niciun fel de contribuție la numirea ei la comisia juridică și nimic de acest tip”, declara Sorin Grindeanu.