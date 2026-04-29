search
Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Laura Vicol, după apariția numelui Nordis în cazul vilei preşedintelui PSD. „Cu domnul Grindeanu am anulat orice comunicare de multă vreme”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Laura Vicol a reacționat ferm după ce în spațiul public au apărut informații privind implicarea indirectă a unei firme cu legături anterioare cu grupul Nordis în proiectarea vilei construite de familia liderului PSD Sorin Grindeanu lângă Timişoara.

Laura Vicol reacţionează după reapariţia numelui Nordis în spaţiul public. FOTO: Facebook

Subiectul Nordis a revenit recent în atenţia opiniei publice, după ce în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora vila pe care o construieşte familia lui Sorin Grindeanu, președintele PSD, în comuna Dumbrăvița de la marginea oraşului Timișoara, ar fi fost proiectată de o firmă condusă de o parte dintre acţionarii Nordis.

Potrivit documentelor de urbanism emise în mai 2023, proiectarea casei a fost realizată de compania Addicted Evolution SRL, firmă care, până în anul 2022, a funcționat sub denumirea Nordis Arhitectură SRL. În acea perioadă, societatea avea același acționariat cu grupul Nordis Group, dezvoltator imobiliar aflat în prezent în atenția DIICOT în cadrul unui dosar de amploare privind posibile fraude financiare în domeniul imobiliar.

În 2022, compania și-a schimbat atât denumirea, cât și structura acționariatului, devenind Addicted Evolution SRL. În noua formulă, printre acționari figurează Bogdan Radu Alexandru, Vladimir Ciorbă, Emanuel Poștoacă, Cristian Poștoacă, Florin Poștoacă, Ovidiu Penciuc și Mihai Alexandru, nume care apar și în investigațiile procurorilor în dosarul Nordis Group.

În 2025, compania a intrat în insolvență, cu datorii de aproximativ 400.000 de lei către bugetul de stat.

Laura Vicol, răspunde tăios

În acest context, Laura Vicol a fost contactată de actualitate.net pentru a comenta informațiile privind posibila legătură dintre Nordis și proiectul imobiliar al familiei Grindeanu, precum și pentru a clarifica relația sa actuală cu liderul PSD.

 „Cu domnul Grindeanu am anulat orice comunicare de multă vreme. Prin urmare nu mă interesează reacțiile domniei sale, trăim în democrație”, a răspuns tăios Laura Vicol.

Întrebările au vizat și posibile beneficii sau relații din trecut între Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și familia Ciorbă–Vicol, în contextul acuzațiilor apărute în spațiul public în legătură cu grupul Nordis, cu trimitere la zborurile de care au beneficiat cei doi lideri PSD.

„Nu înțeleg ce avantaje sau ajutoare au existat, vizibile sau nu”, a spus aceasta, adăugând: „Din câte cunosc, Nordis nu are flotă aeriană”.

Ca de fiecare dată, fosta președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor a ţinut să se disocieze de Nordis, subliniind că asocierea numelui său cu această companie derivă exclusiv din relația de familie cu unul dintre acționarii grupului, soţul său Vladimir Ciorbă, și a negat orice implicare în activitatea acesteia.

Laura Vicol, reacție stropșită după ce a fost prinsă încălcând legea pe stadion. Avocata-vedetă trăiește după propriile reguli

„Vizibil de pe Lună este însă pseudo implicarea mea constantă în discuții legate de o companie românească cu care eu am zero legătură de orice fel. Căsătoria mea cu unul dintre asociați fundamentează la infinit orice speculație legată de Nordis. Și sincer, văd că a devenit obsesie”, a spus Laura Vicol.

În ceea ce priveşte ruptura de Marcel Ciolacu şi Sorin Grindeanu după izbucnirea scandalului Nordis, când aceştia s-au distanţat vizibil de ea, a comentat pe acelaşi ton:

 „Am ales să cred în valori pe care în continuare le respect, precum corectitudinea și consecvența, moralitatea mea e intactă. Faptul că acestea nu sunt întotdeauna împărtășite nu schimbă principiile după care îmi ghidez activitatea. Fiecare își trăiește viața după cum consideră, eu merg drept și cu capul sus. Și întotdeauna pe tocuri.”

Scandalul Nordis

Vă reamintim că, în februarie 2025, DIICOT a reținut mai multe persoane în dosarul Nordis Group, printre care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Aceștia sunt suspectați că ar fi fost implicați într-o presupusă schemă financiară prin care ar fi fost delapidați peste 70 de milioane de euro, iar ancheta vizează infracțiuni precum spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. În același dosar sunt cercetate și alte persoane, printre care Ioana Băsescu și Andreea Cosma.

Deși persoanele reținute au fost ulterior eliberate, procurorii au menținut măsuri asigurătorii, inclusiv sechestru pe bunuri și conturi în valoare de zeci de milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, printre persoanele care ar fi avut un rol în coordonarea activităților investigate se numără Vladimir Ciorbă, Emanuel Poștoacă și Mihai Alexandru. Adică aceleași nume care apar și în structura de acționariat a Addicted Evolution SRL, firma care a realizat proiectarea imobilului construit de familia liderului PSD Sorin Grindeanu.

Investigațiile jurnalistice de anul trecut au adus în atenție și o posibilă dimensiune politică a cazului. Potrivit unor dezvăluiri G4Media, lideri politici precum Sorin Grindeanu, Marcel Ciolacu și Alfred Simonis ar fi călătorit în 2022 cu avioane private închiriate de grupul Nordis.

Sorin Grindeanu ar fi fost pasager în cel puțin două astfel de zboruri: unul pe ruta Nisa–București, după Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, și un altul către Madrid. Costurile acestor curse au fost estimate la zeci de mii de euro fiecare.

Ulterior, într-un interviu din februarie 2026, Sorin Grindeanu a declarat că regretă acele deplasări și a respins existența unei relații directe cu conducerea grupului Nordis.

„Eu n-am avut relație cu Nordis, cu compania respectivă. Pe Laura Vicol am cunoscut-o în Parlament, n-am avut niciun fel de contribuție la numirea ei la comisia juridică și nimic de acest tip”, declara Sorin Grindeanu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
digi24.ro
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
Deja vu. Se pregătește operațiunea „euro sugrumă leul / țara intră în faliment” dacă pleacă Bolojan. Aceleași mesaje alarmiste s-au dat și în campania prezidențială, pentru Nicușor Dan. Realitatea din cifre: guvernarea Bolojan a băgat economia în criză
gandul.ro
Se pregătește mazilirea lui Bolojan în PNL? Lider UDMR: Guvernul pică
mediafax.ro
Scandal uriaş între doi agenţi care activează în fotbalul românesc: „Am obţinut ordin de restricţie! A făcut-o proxenetă pe soţie”
fanatik.ro
Cutremur în cartelul petrolului. Cât de tare este lovită Rusia de ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC. Prețul global al țițeiului s-ar putea prăbuși
libertatea.ro
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
"Cutremur" în lumea sportului: 4 ani de suspendare pentru dopaj!
digisport.ro
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
O familie a cheltuit 80.000 de euro pentru o vacanță „unică în viață”, dar a rămas în aeroport. Situația bizară în care s-a trezit
antena3.ro
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
Momentul în care un bărbat înjunghie 2 oameni în plină zi, pe o stradă din Londra. Ar fi fost un act antisemit
observatornews.ro
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: 'Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez” 😢
cancan.ro
Ajutor la pensie pentru o categorie de pensionari. 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună
newsweek.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
Preţurile pentru internet în Egipt. Cât costă să ai acces pe reţelele sociale sau Google în orice moment când eşti în vacanţă
playtech.ro
La munte sau la mare? Unde e mai ieftin în minivacanța de 1 Mai. Ofertele last-minute arată un fenomen îngrijorător. Lista prețurilor
fanatik.ro
Miliardarul Ion Țiriac recunoaște: ”Absolut că sunt zgârcit! Mi-am cumpărat două felii de franzelă de ziua mea...”
ziare.com
Răsturnare de situație: Cosmin Olăroiu reziliază și semnează un contract "faraonic"!
digisport.ro
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
Adevărul despre tezaurul României. Mugur Isărescu spune unde se află, de fapt
mediaflux.ro
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
Regulile după care își ghidează viața o astronaută care a văzut Pământul din spațiu. Ce face în fiecare dimineață
click.ro
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la locul de muncă
click.ro
Videoclipul care a încins internetul! Loredana Groza se crede Madonna, la 55 de ani! Părerea designerilor și dieta strictă: „Fără zahăr”
click.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Poveste de film sau realitate? Omul comparat cu James Bond care ar fi fost agent secret și l-ar fi cunoscut pe Stalin
image
Regulile după care își ghidează viața o astronaută care a văzut Pământul din spațiu. Ce face în fiecare dimineață

OK! Magazine

image
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic