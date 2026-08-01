 Incendii de vegetație în Caraș-Severin. Un elicopter Black Hawk intervine de două zile | adevarul.ro
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Incendii de vegetație în Caraș-Severin. Un elicopter Black Hawk intervine de două zile

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În vestul țării, pompierii intervin de două zile pentru stingerea mai multor incendii de vegetație izbucnite în Caraș-Severin, unde au fost trimise inclusiv un elicopter Black Hawk și echipe din județele învecinate.

Focare de incendii în Caraş-Severin. FOTO: captură video ISU
Focare de incendii în Caraş-Severin. FOTO: captură video ISU

Canicula nu aduce doar temperaturi greu de suportat, ci și un risc tot mai mare de incendii de vegetație. După săptămâni întregi în care flăcările au făcut ravagii în mai multe țări din Europa, pompierii români duc, la rândul lor, o luptă contracronometru pentru a limita incendiile izbucnite în vestul țării.

Două incendii puternice de vegetație au izbucnit vineri, 31 iulie, în județul Caraș-Severin, iar pompierii au intervenit încă din primele ore pentru a împiedica extinderea flăcărilor. Misiunea continuă și sâmbătă, întrucât focarele sunt încă active, iar temperaturile ridicate și vântul favorizează propagarea incendiilor.

Sursă: ISU

Pentru sprijinirea echipajelor de la sol a fost trimis un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipat cu sistemul Bambi Bucket, folosit pentru stingerea incendiilor din aer. În zonă au fost mobilizați și pompieri din județele învecinate.

„În sprijinul forțelor de intervenție acționează un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, echipat cu sistem Bambi Bucket, care a efectuat până în prezent 10 aruncări cu apă - trei în zona Sichevița și șapte în zona Berzasca. Totodată, o a doua resursă aeriană se deplasează către locul intervenției”, a precizat ISU Semenic.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin avertizează că intervenția este îngreunată de existența mai multor focare și de condițiile meteo.

„Incendiile se manifestă în multiple focare, existând risc de propagare la fondul forestier, iar condițiile meteorologice favorizează extinderea acestora”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin.

Potrivit datelor oficiale, incendiul din Sichevița afectează aproximativ 30 de hectare de vegetație, iar cel din Berzasca se întinde pe o suprafață estimată la circa 15 hectare.

O intervenție dificilă a avut loc și în județul Mehedinți, unde aproximativ 300 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări. Pompierii s-au luptat ore în șir pentru a limita incendiul, iar în sprijinul lor au venit și localnicii, care au folosit utilaje agricole pentru a crea culoare de protecție și a împiedica extinderea focului.

Autoritățile avertizează că riscul producerii unor noi incendii rămâne ridicat în perioada următoare, în condițiile în care meteorologii anunță temperaturi tot mai mari și un nou episod de caniculă în cea mai mare parte a țării.

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