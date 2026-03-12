Video Zelenski spune că nu a folosit în patru ani câte rachete s-au tras în două zile de război în Orientul Mijlociu. Nicușor Dan critică blocarea banilor europeni pentru Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că România este un partener esențial pentru Kiev și a confirmat discuțiile privind dezvoltarea unor capacități de producție de drone pe teritoriul românesc. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu președintele României, Nicușor Dan, în cadrul căreia au fost semnate mai multe documente de cooperare.

Liderul ucrainean a evitat să ofere informații concrete despre ajutorul militar primit de la statele partenere, inclusiv despre rachetele pentru sistemele Patriot sau despre livrările de muniție. „Detalii despre Patriot nu pot să vă dau. Nu pot să vă spun mai multe. La nivel NATO este o situație cunoscută. Ultima dată câteva state ne-au promis că ne vor transmite câteva zeci de rachete Patriot pentru Ucraina. Nu vreau să detaliez lista acestor state”, a spus Zelenski.

El a explicat că nu toate rachetele promise au ajuns încă în Ucraina. „Din păcate, aceste rachete nu au venit toate, doar o parte dintre ele au venit. De aceea să pregătim informațional Federația Rusă în acest subiect nu ar fi corect”, a adăugat acesta.

Ucraina propune cooperare în producția de drone

Unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor a fost cooperarea în domeniul producției de drone, Zelenski subliniind experiența acumulată de Ucraina în combaterea atacurilor cu drone. „Peste 700 de rachete în Orientul Mijlociu au fost folosite în 24–36 de ore. Ucraina, în cei patru ani de război, nu a avut atâtea rachete, nici pe aproape”, a afirmat președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, sistemele clasice de apărare nu sunt suficiente în fața atacurilor masive cu drone. „Problema nu este doar să ai drone de interceptare, ci să integrezi sistemul în apărarea aeriană, cu soft specific și, cel mai important, cu experiența militarilor noștri”, a explicat Zelenski.

El a precizat că Ucraina este deschisă să dezvolte astfel de capacități împreună cu partenerii europeni. „Astăzi vorbim de coproducție, de capacități de producție. Este posibil pe teritoriul României. România este un partener foarte important pentru noi. Mulțumim României pentru că am dovedit că suntem vecini buni și putem dezvolta parteneriate de fabricație”, a declarat liderul ucrainean.

Nicușor Dan: Protecție sporită pentru minorități

Președintele României, Nicușor Dan, a precizat că unul dintre documentele semnate vizează consolidarea drepturilor minorităților, inclusiv ale comunității românești din Ucraina. „Documentul semnat astăzi duce nivelul de protecție al minorităților la standardele stabilite de organisme internaționale, de Consiliul Europei”, a declarat acesta.

În domeniul educației, acordul prevede excepții pentru minorități în contextul reformei sistemului educațional din Ucraina. „Astfel încât ei, bineînțeles, fiind mai puțini, să poată să-și desfășoare în localitatea lor educația în limba maternă”, a explicat Nicușor Dan.

În privința organizării bisericești, acesta a precizat că subordonarea religioasă nu poate fi stabilită prin acorduri între state. „Se reasigură posibilitatea de a participa la serviciu religios în limba maternă. Mai departe, subordonarea pe linie bisericească nu poate să fie obiectul unui document între state”, a spus președintele României.

Cooperare și în domeniul energiei

În cadrul discuțiilor au fost abordate și mai multe proiecte din domeniul energiei, inclusiv importurile de gaz natural lichefiat din Statele Unite și cooperarea regională în domeniul depozitării gazelor. „Am discutat cu partenerii americani, avem nevoie de acest sprijin. România, vecinul nostru, ne sprijină în acest domeniu, e vorba de volume destul de mari”, a declarat Zelenski.

Potrivit acestuia, Ucraina ar putea juca și un rol de hub regional pentru depozitarea gazelor. „O parte din gazele pe care nu le va folosi Ucraina pot fi furnizate altor state. Avem unde să depozităm aceste gaze și cred că va fi suficient și pentru noi și pentru alte state europene”, a spus liderul ucrainean.

El a menționat și alte proiecte energetice discutate cu partea română. „Am vorbit despre depozitările de gaze. Bineînțeles, exploatarea gazelor în comun sunt proiecte foarte importante. Ar trebui să începem deja partea birocratică chiar de astăzi și cred că vom putea face un mare pas înainte”, a afirmat Zelenski.

Președintele Ucrainei a subliniat, de asemenea, necesitatea livrărilor de combustibil, în special de motorină, în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice. „Avem mare nevoie de diesel. Am vorbit cu domnul președinte și am dorit foarte mult să avem un răspuns pozitiv în această direcție acum, când rușii practic distrug toate rezervoarele. Este de înțeles de ce avem nevoie”, a declarat Zelenski.

Nicușor Dan: cooperarea energetică regională devine esențială

Președintele României a subliniat că războiul din Ucraina a schimbat complet modul în care statele din regiune își asigură energia. „Regiunea asta avea un mod de a se aproviziona energetic care a dispărut odată cu 2022, odată cu începerea războiului împotriva Ucrainei. Și atunci, cu cât statele din regiune sunt mai interconectate, cu atât e mai bine pentru ele toate”, a declarat Nicușor Dan.

El a amintit proiectele de interconectare energetică dintre cele două state, inclusiv în domeniul electricității. În același timp, a subliniat că România va continua să sprijine Ucraina atunci când apar nevoi urgente. „Ucraina este o țară în război care, la anumite momente, are necesități specifice și față de aceste necesități specifice și dacă putem, am ajutat și vom continua să ajutăm”, a afirmat președintele României.

Bucureștiul susține deblocarea ajutorului financiar pentru Ucraina

Nicușor Dan a criticat blocajul apărut în Uniunea Europeană în privința unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, după ce această decizie a fost contestată ulterior. „Nu este acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27, care privește o chestiune extrem de serioasă, să fie contestată două sau trei sau patru săptămâni mai târziu”, a spus el.

Președintele României a precizat că subiectul va fi discutat la următoarea reuniune a Consiliului European și că România va sprijini orice soluție juridică pentru deblocarea situației. „Comisia Europeană va veni cu mai multe variante juridice pentru a ieși din acest blocaj, iar România va susține orice fel de variantă juridică pentru a ieși din blocaj”, a declarat Nicușor Dan.

Zelenski: experiența Ucrainei în combaterea dronelor este căutată de aliați

La final, liderul ucrainean a subliniat că experiența acumulată de Ucraina în combaterea atacurilor cu drone este deja folosită de mai mulți parteneri internaționali. „Această expertiză este foarte utilă și în fabricarea de drone, și pe partea de software, și în experiența militarilor noștri, operatorilor de drone”, a spus Zelenski.

El a precizat că Ucraina a trimis deja echipe de specialiști pentru a ajuta aliați din Orientul Mijlociu. „Am trimis trei grupuri de experți foarte serioși. Deja se află acolo. Dacă va fi nevoie, vom trimite și alți experți, în funcție de posibilități, pentru că, din păcate, noi avem un război”, a declarat președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, partenerii internaționali apreciază deja această colaborare. „Partenerii noștri sunt mulțumiți de colaborarea cu noi”, a concluzionat Zelenski.

Prezența militară americană în România înseamnă mai multă securitate

Întrebat despre temerile apărute în spațiul public privind posibilitatea ca România să devină o țintă după aprobarea desfășurării unor echipamente militare americane, Zelenski a subliniat că Iranul este deja un aliat al Rusiei în războiul împotriva Ucrainei.

„Iranul este un aliat al Rusiei și în documente și în realitate. Au furnizat drone Rusiei și, în ultimii doi ani, au furnizat milioane de obuze și drone”, a declarat președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, Iranul a sprijinit Rusia inclusiv în pregătirea operatorilor de drone. „Rușii nu aveau operatori de drone, iar operatorii erau dintr-o altă țară, din acea țară din care au venit și dronele Shahed, pentru că operatorii ruși trebuiau pregătiți și erau pregătiți în război real”, a explicat Zelenski.

În ceea ce privește România, liderul ucrainean a spus că deciziile legate de prezența militară aparțin statului român și aliaților săi din NATO. „România este un membru al NATO. Orice forțe suplimentare care apar pe teritoriul statului cred că sunt o consolidare a securității”, a afirmat Zelenski.

La rândul său, Nicușor Dan a respins ideea că aceste măsuri ar crește riscurile de securitate pentru România. „Scutul de la Deveselu există deja în România de mulți ani. Parte din echipamentele acestea vin în completarea scutului de la Deveselu, iar o prezență suplimentară americană în România înseamnă un plus de securitate, nu un minus”, a declarat președintele României.