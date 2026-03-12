Vizita lui Volodimir Zelenski stabilește un parteneriat strategic între Ucraina și România. Vor fi semnate trei documente SURSE

Vizita președintelui Volodimir Zelenski stabilește un parteneriat strategic între Ucraina și România, cele două state urmând să coopereze pe toate domeniile de activitate, de la economie, militar și până la drepturile minorităților.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, efectuează joi o vizită oficială în România, unde va avea întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

În cadrul vizitei, România și Ucraina vor ridica nivelul relației bilaterale la nivel de Parteneriat strategic, care va acoperi toate domeniile de activitate, de la economie, militar și până la drepturile minorităților. Potrivit informațiilor Adevărul”, vor fi trei documente semnate, între care unul de cooperare în domeniul apărării și unul pe energie.

Măsuri sporite de securitate

Au fost luate măsuri sporite de securitate față de ultima vizită a șefului statului vecin, astfel că programul detaliat al vizitei nu a fost făcut public.

Volodimir Zelenski a ajuns în România în jurul orei 11.00 și a fost transportat cu o coloană oficială către Palatul Cotroceni, acolo unde a fost primit de președintele Nicușor Dan. Cei doi lideri vor avea o întâlnire tete-a-tete.

Aceasta este a doua vizită în România de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.