O intervenție medicală s-a transformat într-un coșmar pentru echipajul unei ambulanțe din Cluj. Salvatorii au fost atacați cu topoare, bâte și pietre, după ce două mașini le-au blocat drumul. „Dacă ne blocau și în față, și în spate, ne omorau”, povestește unul dintre paramedici.

Incidentul s-a produs în comuna Recea-Cristur, județul Cluj, în timp ce echipajul Serviciului Județean de Ambulanță Cluj intervenea pentru a acorda ajutor unui pacient. Autosanitara transporta pacientul către spital când deplasarea i-a fost blocată intenționat.

„Au dat cu securea”

Unul dintre paramedicii aflați în ambulanță a povestit momentele de groază prin care a trecut echipajul. Potrivit acestuia, ambulanțierul a oprit autosanitara și s-a dat jos pentru a vedea ce se întâmplă.

În acel moment, două autoturisme au trecut pe lângă ambulanță și au oprit la aproximativ 30 de metri în față. Mașinile au fost poziționate perpendicular pe axul drumului, iar din acestea au coborât mai multe persoane, unele având topoare asupra lor.

Agresorii s-au apropiat de autosanitară și au început să o lovească.

„Au dat cu securea, vezi? Păi a avut un par cât piciorul de gros. Șansa noastră a fost că el a apucat să întoarcă și ne-am dus pe partea cealaltă, că de bloca față-spate, ne omorau”, a relatat paramedicul pentru Observator.

Atacatorii au spart geamul din partea șoferului. În urma loviturilor, ambulanțierul a fost rănit. „Au spart geamul șoferului. Din nefericire, colegul nostru ambulanțier a fost vătămat”, a povestit unul dintre membrii echipajului.

Șoferul a ajuns în sala de operație

În urma agresiunii, șoferul autosanitarei a suferit un traumatism ocular. A fost supus unei evaluări medicale de specialitate și a fost operat în cursul nopții. Acesta are nevoie de îngrijiri medicale pentru o perioadă de aproximativ trei luni.

La fața locului a fost solicitată de urgență intervenția structurilor de ordine publică. În ciuda atacului, echipajul medical a reușit să își continue misiunea și să transporte pacientul în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe.

Zvonurile despre „ambulanțele negre”

Incidentul a avut loc pe fondul unor informații false și speculații distribuite în mediul online despre așa-numitele „ambulanțe negre” care ar „fura copii”.

Ministerul Sănătății a condamnat ferm agresiunea și a avertizat asupra pericolului pe care îl reprezintă dezinformarea atunci când este transformată în acțiuni violente.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că sistemul medical are nevoie de încredere și a cerut instituțiilor competente să reacționeze ferm.

„Am luat act cu mare îngrijorare de incidentul din Cluj. Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile”, a transmis ministrul.

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Ministerul Sănătății le-a cerut oamenilor să verifice informațiile din surse oficiale înainte de a distribui clipuri sau mesaje pe rețelele sociale. Instituția avertizează că dezinformarea poate crea panică și, în cazul serviciilor medicale, poate pune în pericol atât pacienții, cât și cadrele medicale.

Raed Arafat: „O minciună distribuită pe un telefon”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat după atac și a atras atenția asupra consecințelor concrete pe care le poate avea o informație falsă distribuită pe rețelele sociale.

„O minciună distribuită pe un telefon, prin rețele de socializare, a ajuns să însemne un salvator în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță nouă scoasă temporar din serviciu”, a transmis Arafat.

El a precizat că ambulanța era în misiune și transporta un pacient când a fost blocată și atacată pe fondul informațiilor false despre presupusa „ambulanță neagră care fură copii”.

„Violența împotriva salvatorilor este inacceptabilă. Iar dezinformarea care poate conduce la asemenea acte trebuie tratată cu maximă seriozitate de autorități, de platformele de socializare și de fiecare dintre noi”, a mai spus șeful DSU.

Ambulanța atacată, cumpărată recent prin PNRR

Autosanitara vandalizată este un vehicul nou, achiziționat recent prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul programului de modernizare a parcului de ambulanțe și de creștere a capacității sistemului de urgență.

Salvare atacată cu bâte, topoare și pietre în Cluj, după un zvon de pe rețelele sociale despre „ambulanța care fură copii”. DSU: „Sunt false și profund periculoase”

Din cauza avariilor, ambulanța va fi indisponibilă până când va fi reparată și readusă în condiții de siguranță pentru activitatea operativă.

DSU atrage atenția că scoaterea autosanitarei din serviciu afectează direct capacitatea Serviciului de Ambulanță de a răspunde altor urgențe.

„O ambulanță scoasă din intervenție înseamnă o resursă mai puțin disponibilă pentru pacienții care pot avea nevoie de ajutor în minutele, orele sau zilele următoare”, transmite instituția.

DSU avertizează că astfel de informații nu mai pot fi tratate drept simple zvonuri atunci când determină persoane să blocheze, să amenințe sau să atace o ambulanță aflată în misiune.

„Dezinformarea nu mai este doar o problemă a mediului online atunci când o minciună distribuită pe o platformă de socializare se transformă în violență în lumea reală”, transmite DSU.

Instituția face apel atât la utilizatorii rețelelor sociale, pentru verificarea informațiilor înainte de distribuire, cât și la operatorii platformelor digitale, cărora le cere să trateze cu responsabilitate conținutul fals care poate genera acte de violență sau poate pune în pericol siguranța publică.

„Ceea ce începe ca o informație falsă distribuită pe un telefon se poate termina cu un salvator ajuns în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță scoasă temporar din serviciu”, avertizează DSU.

Poliția a deschis un dosar penal în acest caz.