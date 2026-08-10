 Mama unuia dintre tinerii care au atacat ambulanța: „Așa se auzea pe TikTok, că îi fură” | adevarul.ro
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Video Mama unuia dintre tinerii care au atacat ambulanța: „Așa se auzea pe TikTok, că îi fură”

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Mama unuia dintre inculpații care au atacat o ambulanță în județul Cluj a spus că zvonul circula pe TikTok și a explicat gestul tinerilor prin faptul că „s-au speriat”.

Sursă video: Facebook/Dejeanul.ro

„Să-i omoare, să le ia organismul din ei. Se aude că fură copii. Salvarea a venit; erau trei copii în sat și s-au dat la ei”, a spus femeia jurnaliștilor.

Aceasta chiar a încercat să justifice gestul revoltător al tinerilor: „A fost sâmbătă seara, toți erau pe drum. Ăștia (n.r.: cu referire la adulți) s-au speriat, o dat după ambulanță. Tot au umblat. O mers în sus, iar au venit în jos, iar au mers în sus. Tot umbla ambulanța, că și omul ăla o trebuit să se despartă de acolo să nu mai stea într-atâția copii. Și atâta a fost tot”

Întrebată despre originea poveștii, femeia a spus că „așa se auzea pe TikTok”.

„Așa se auzea pe TikTok, că îi fură, eu n-am TikTok, doar ce am auzit la ăștia mai tineri și ne-am speriat toți”, a mai spus femeia.”

Șapte persoane, între care și o femeie, cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Dej în cazul atacului asupra unui echipaj de ambulanță produs în comuna Recea-Cristur, județul Cluj. 

În fața Judecătoriei Dej, inculpații au solicitat, prin intermediul avocaților desemnați din oficiu, înlocuirea arestului preventiv cu măsuri mai blânde, respectiv arest la domiciliu sau control judiciar.

Cei șase bărbați sunt cercetați pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar femeia este acuzată atât de această faptă, cât și de loviri și alte violențe.   

Șoferul ambulanței a avut nevoie de intervenții chirurgicale după ce a fost rănit grav la un ochi de cioburile provenite din geamul autospecialei, spart în timpul agresiunii.

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