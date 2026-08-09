 Salvare atacată cu bâte, topoare și pietre în Cluj, după un zvon de pe rețelele sociale despre „ambulanța care fură copii”. DSU: „Sunt false și profund periculoase” | adevarul.ro
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Video Salvare atacată cu bâte, topoare și pietre în Cluj, după un zvon de pe rețelele sociale despre „ambulanța care fură copii”. DSU: „Sunt false și profund periculoase”

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Atac violent asupra unui echipaj de ambulanță în județul Cluj. Medicii aflați în misiune au fost luați la țintă cu bâte, topoare și pietre, după ce agresorii au crezut că autosanitara este o „ambulanță care fură copii”, în urma unor zvonuri care circulă pe TikTok. O piatră a spart geamul din dreptul șoferului, iar cioburile i-au rănit corneea. Ambulanțierul a ajuns la spital și a fost operat de urgență.

Atac violent asupra unei ambulanțe în Cluj Foto: Dejeanul
Atac violent asupra unei ambulanțe în Cluj Foto: Dejeanul

Incidentul s-a produs sâmbătă, la ora 22:24, în localitatea Recea Cristur, județul Cluj. Echipajul Serviciului de Ambulanță a fost trimis la aproximativ 30 de kilometri pentru a acorda îngrijiri unui pacient care acuza o stare de rău, potrivit Dejeanul.

UPDATE 11.00 DSU, după atacul asupra unei ambulanțe în Cluj: „Dezinformarea se transformă în violență în lumea reală”

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) condamnă ferm atacul asupra unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, agresat în timp ce transporta un pacient către spital. Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în localitatea Recea-Cristur, unde ambulanța a fost blocată intenționat de două autoturisme, iar mai multe persoane au agresat membrii echipajului și au vandalizat autosanitara. Șoferul ambulanței a suferit un traumatism ocular și a fost operat în cursul nopții.

Autosanitara, de tip C, se afla în misiune și transporta un pacient către spital. După ce deplasarea i-a fost blocată, mai multe persoane au agresat echipajul și au vandalizat ambulanța.

Deși au fost atacați, membrii echipajului și-au continuat misiunea și au transportat pacientul în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe. La fața locului a fost solicitat sprijinul structurilor de ordine publică.

În urma agresiunii, șoferul ambulanței a suferit un traumatism ocular și a fost supus unei intervenții chirurgicale în timpul nopții. Polițiștii au început cercetările, fiind deschis un dosar penal.

„O ambulanță aflată în misiune transportă oameni care au nevoie de ajutor și este deservită de profesioniști care au o singură misiune: salvarea vieții. Atacarea unui echipaj medical și blocarea intenționată a unei ambulanțe aflate în misiune nu pun în pericol doar personalul medical, ci și pacientul transportat”, transmite DSU.

Ambulanța, scoasă temporar din serviciu

Autosanitara vandalizată este una nouă, achiziționată recent prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul programului de modernizare a parcului de ambulanțe. Din cauza avariilor, aceasta va fi indisponibilă până la efectuarea reparațiilor.

„O ambulanță scoasă din intervenție înseamnă o resursă mai puțin disponibilă pentru pacienții care pot avea nevoie de ajutor în minutele, orele sau zilele următoare”, avertizează DSU.

Zvonurile despre „ambulanțele negre”

DSU atrage atenția și asupra informațiilor false răspândite online despre presupuse „ambulanțe negre” care ar „fura copii”. Instituția precizează că organele competente urmează să stabilească dacă aceste zvonuri au avut vreo legătură cu incidentul de la Recea-Cristur. „Asemenea afirmații sunt false și profund periculoase”, transmite DSU.

Instituția avertizează că dezinformarea poate ajunge să reprezinte un pericol concret atunci când determină persoane să blocheze, să amenințe sau să atace echipaje medicale.

„Dezinformarea nu mai este doar o problemă a mediului online atunci când o minciună distribuită pe o platformă de socializare se transformă în violență în lumea reală”, subliniază DSU.

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Departamentul pentru Situații de Urgență face apel la utilizatorii rețelelor sociale să verifice informațiile înainte de a le distribui și cere protejarea echipajelor medicale aflate în misiune.

„Ambulanța care răspunde unei solicitări de urgență nu reprezintă un pericol pentru comunitate. Ea vine pentru a salva. (...) Violența împotriva celor care vin să salveze vieți este inacceptabilă. Iar transformarea unor informații false din mediul online în acte de violență reprezintă un pericol pe care întreaga societate trebuie să îl trateze cu maximă seriozitate și responsabilitate”, a mai transmis DSU.

„Șansa noastră știți care a fost? Că au proști”

La intrarea în Recea Cristur, membrii echipajului au oprit pentru a cere indicații. Aceștia au întrebat un grup de localnici unde se află adresa la care fuseseră solicitați.

În loc să îi îndrume, oamenii au început să filmeze ambulanța și să se agite. Reacția localnicilor ar fi avut legătură cu zvonurile apărute și distribuite pe TikTok despre o presupusă „ambulanță neagră” care ar veni în localități pentru a răpi copii.

Echipajul și-a continuat intervenția și a ajuns la pacient. După ce acesta a fost preluat, ambulanța a pornit spre Spitalul din Dej, unde urma să fie transportat pentru îngrijiri medicale. Pe drumul spre spital, ambulanța a fost însă blocată de un autoturism. Din mașină au coborât mai multe persoane, înarmate cu bâte și topoare. Agresorii au început să lovească ambulanța. 

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„Șansa noastră știți care a fost? Că au proști. Și amândouă mașinile au blocat în față și am putut să întoarcem. Că dacă ne blocau față-spate ne omorau”, a povestit un membru al echipajului medical. 

Persoanele respective au continuat să lovească autosanitara cu bâtele și topoarele și au aruncat cu pietre. Una dintre pietre a spart geamul din dreptul șoferului. Cioburile au ajuns în ochiul ambulanțierului, provocându-i o rană la nivelul corneei.

„S-au dat jos din mașină, cu pari, cu topoare. Trei sau patru persoane erau. Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime. Au lovit ambulanța pari, cu topoarele. Unul dintre ei a aruncat cu piatra, spărgând geamul șoferului. Colegul nostru ambulanțier este rănit”, a povestit un membru al echipajului. 

Deși fusese rănit, ambulanțierul a reușit să își păstreze controlul și să continue deplasarea către Cluj-Napoca. Membrii echipajului au apelat numărul de urgență 112 și au cerut sprijinul Poliției.

După ce a ajuns la Cluj-Napoca, șoferul a fost internat și dus de urgență în sala de operație. Cioburile de sticlă i-au afectat corneea. 

Poliția anchetează cazul. 

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